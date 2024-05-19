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Tekirdağ'da büyük operasyon, 50 kişi tutuklandı! İşlemedikleri suç yok...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tekirdağ, Asayiş Şube Müdürlüğü, Operasyon, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ emniyeti suçlulara göz açtırmadı. İl genelinde yapılan operasyonlarda 121 kişi yakalandı, bunların 50'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kamu düzeninin sağlanması amacıyla Tekirdağ il merkezi ve ilçelerinde başta asayiş suçlarından öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma olmak üzere tüm aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonel çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan toplamda 121 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da büyük operasyon, 50 kişi tutuklandı! İşlemedikleri suç yok... - 1. Resim

50 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 50 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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