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    • Tekirdağ'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Tekirdağ&#039;da işçilerin kaldığı konteynerde yangın
    Yangın, Tekirdağ, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Tekirdağ Çorlu’da inşaat işçilerinin kaldığı konteyner ev alev alev yandı. Yangın nedeniyle konteyner ev, kullanılamaz hale geldi.

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaat alanında yangın meydana geldi. İşçilerin konakladığı konteyner evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine diğer konteyner evler de tamamen boşaltıldı.

    Tekirdağ'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, konteyner ev küle döndü. Yangın nedeniyle küle dönen konteynerin yanı sıra bir konteyner evde de hasar meydana geldi.

    Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği üzerinde duruyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    YangınTekirdağ
    Haberler > Gündem > Tekirdağ'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın
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