Balıkesir’de batan özel teknede hayatını kaybeden Op. Dr. Şahin Bingüllü’nün dostlarıyla balık tutmak için denize açıldığı, tekne su almaya başlayınca herkese can yeleği dağıtarak 8 kişiyi kurtardığı ortaya çıktı. Faciadan kurtulanlar, o anları anlattı.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında dün akşam içerisinde 9 kişinin bulunduğu özel tekme batmış, 8 kişi kurtarılmıştı. Faciada hayatını kaybeden kişinin Burhaniye Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü doktorlarından Op. Dr. Şahin Bingüllü olduğu öğrenilmişti. Sahil Güvenlik ekiplerince cansız bedenine ulaşılan Bingüllü'nün naaşı, Ayvalık Devlet Hastanesi morguna getirildi.

BALIK TUTMAK İÇİN AÇILMIŞLAR

Batan tekneden ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan 8 kişiden Metin Özmen, arkadaşlarıyla balık tutmak için denize açıldıklarını söyledi.

Tekne faciasından yürek sızlatan hikâye çıktı! Ölen doktor can yeleklerini önce çocuklara giydirmiş

“HOCAMIZ YELEKLERİ ÇOCUKLARA GİYDİRDİ”

Bir süre sonra hava koşulları nedeniyle dönmeye karar verdiklerini anlatan Özmen, yaşananları şöyle anlattı:

Dönerken anlamadığımız bir şekilde teknemiz su almaya başladı, kaptan içeriden can yeleklerini verdi. Şahin Bingüllü hocamız yelekleri çocuklara giydirdi. Herkes can yeleklerini giydi. Sahil Güvenlik'i aradık, durumumuzu anlattık. Hocamız ilk etapta iyiydi. Can yeleğini giydi, denize indi. 15-20 dakika orada konuştuk. Ondan sonra dalgalar gelince iletişimimiz koptu. Hocam can yeleğini giydikten sonra su yükselince suyun içine indi. Sonra kendisini bir daha görmedik.

“OĞLUM 'BABA TEKNE SU ALIYOR' DEDİ”

Kurtulanlardan Murat Eygin de Şahin Bingüllü'nün kendisini daha önce arayıp balık tutmaya gitmek istediğini söylediğini anlattı. Yiyecek ve içecek alıp denize açıldıklarını dile getiren Eygin, "Denize açıldıktan sonra hava bozdu. Hatta Şahin hocaya 'hocam balık fazla vurmuyor, dönelim istersen' dedim. O da 'Evet Murat dönelim balık gelmiyor' dedi. Dönerken benim ve arkadaşımın oğlunu üşüyor diye teknenin önüne kamaraya soktuk. Biz çapayı çektik, artık dönüyorduk. Sonra oğlum geldi, 'baba tekne su alıyor' dedi. Su alınca can yeleklerini çıkardılar, hocam herkese dağıttı, hatta çocuklara da giydirdi.

Tekne faciasından yürek sızlatan hikâye çıktı! Ölen doktor can yeleklerini önce çocuklara giydirmiş

“İMDAT DİYEREK BAĞIRIYORDUK”

Teknenin arka tarafından battığını belirten Eygin “Teknenin içinde bir boy su oldu. Biz korkuluklara tutunduk, hocam suyun içindeydi. Arkadaşımız sürekli hocayla konuşuyordu. İyi olup olmadığını soruyordu, hocamız da iyi olduğunu söylüyordu. Hepimiz can havliyle 'imdat' diyerek bağırıyorduk. Sonra Sahil Güvenlik geldi, hocamızın sesini artık duymuyorduk. Bizi alan ekiplere denizde bir kişinin daha olduğu bilgisini verdik. Biz daha sonra hastaneye geldik, sonra hocamızın vefat ettiğini öğrendik.

Tekne faciasından yürek sızlatan hikâye çıktı! Ölen doktor can yeleklerini önce çocuklara giydirmiş

NE OLMUŞTU?

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Kız Adası’nın güney açıklarında içerisinde 9 kişinin bulunduğu özel bir teknenin su alarak battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Havadan ve denizden yapılan yoğun tarama faaliyetleri neticesinde, denizin yüzeyinde hayat mücadelesi veren 8 kişi tespit edildi.

8 KİŞİ KURTARILDI

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle denizden sağ ve bilinci açık olarak bota alınan 8 kişi, Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi’ne intikal ettirildi. Karada bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilen şahısların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, teknenin batış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Balıkesir Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıBalıkesir

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