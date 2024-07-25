Tekne kazasında hayatını kaybeden ATSO Başkanı Ali Bahar'ın yerine Yusuf Hacısüleyman geçti

Tekne kazasında hayatını kaybeden ATSO Başkanı'nın yerine geçecek isim belli oldu. Yönetim kurulunun aday gösterdiği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman başkanlık koltuğuna oturdu.

Antalya'da 19 Temmuz'da Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, çıktığı tekne gezisinde düşen minderi almak isterken feci şekilde can verdi. Bahar'ın ölümünün ardından koltuğa geçecek yeni isim belli oldu.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu’nun önerisiyle ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı için aday gösterilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, başka bir adayın çıkmaması üzerine yapılan seçim sonucunda oy birliğiyle başkan seçildi.

Yusuf Hacısüleyman

KOLTUKLAR DEĞİŞTİ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine ise Hacısüleyman’ın önerisiyle, başka bir adayın çıkmaması üzerine gerçekleştirilen seçim sonucunda oy birliğiyle Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Pakalın seçildi.

Seçim, 11 kişilik yönetim kurulunu oluşturan Yusuf Hacısüleyman, Boğaçhan Göksu, Hakan Pakalın, Murat Totoş, Hatice Öz, Hüseyin Sarı, Mustafa Yayla, Mehmet Dikmen, Ali Özgür Karagöz, Ahmet Kasapoğlu ve Behçet Ülker tarafından yapıldı.