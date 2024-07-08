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Teknesinde yaşayan adam ölü bulundu! Vefatında acı detay

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Teknesinde yaşayan adam ölü bulundu! Vefatında acı detay
Antalya, Konyaaltı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da balıkçı barınağında yaşayan Rahim Çakmak teknesinde ölü olarak bulundu. 73 yaşındaki adamın önce rahatsızlandığı, gelen ambulans görevlilerinin ısrarına rağmen hastaneye gitmediği öğrenildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Kemer Yolu üzerindeki balıkçı barınağında meydana gelen olayda 20 yıldır balıkçılık ile uğraşan Rahim Çakmak (73), arkadaşları tarafından teknesinde ölü olarak bulundu. 

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Bir süredir kendisinden haber alamayan ve balıkçı barınağında bulunan aynı zamanda ikamet olarak kullandığı tekneye gelen arkadaşları, Çakmak’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Çakmak’ın tekne içerisinde hareketsiz yattığını gören arkadaşlarının 112’ye bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Rahim Çakmak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Teknesinde yaşayan adam ölü bulundu! Vefatında acı detay - 1. Resim

ISRARA RAĞMEN HASTANEYE GİTMEMİŞ

Çakmak’ın dün rahatsızlandığı ve gelen 112 ekiplerinin ısrarına rağmen hastaneye gitmek istemediği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ayrılmasının ardından Rahim Çakmak’ın teknesinde istirahat etmek için kaldığı belirtildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çakmak’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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