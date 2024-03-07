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Telefonla oynarken ofise leopar girdi! Hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gitti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hindistan, Leopar, Soğukkanlılık, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hindistan’da telefonla oynayan 12 yaşındaki Mohit Ahire, bulunduğu ofise leoparın girdiğini görünce soğukkanlılıkla leoparın arkasından kapıyı kapatarak kaçtı.

Hindistan’da 12 yaşındaki bir çocuğun leopara karşı soğukkanlı tavırları büyük alkış aldı.

PANİĞE KAPILMADAN KAÇTI

Maharashtra eyaletinde bir düğün salonunun ofisinde şarjdaki telefonuyla oyun oynayan Mohit Ahire, ofise leoparın girdiğini gördü. Leoparın içeriye girmesi karşısında soğukkanlılığını koruyan Ahire, hemen telefonunu alıp ofisten çıkarak kapıyı leoparın arkasından kapattı.

ANBEAN KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ahire’nin sakin ve hızlı hareketleri dikkat çekti. Olay yerine gelen ekiplerin daha sonra leoparı sakinleştirerek ormana bıraktığı belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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