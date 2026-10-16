Android tabanlı telefonlara yüklenen uygulama ile kullanıcılara GSM hattı üzerinden yasa dışı bahis içerikli kısa mesajlar gönderen şebeke çökertildi. Şüphelilerin mesaj başına 0,005 ile 0,01 avro arasında haksız kazanç sağladıkları ve 1 milyondan fazla mesaj gönderdikleri tespit edildi.

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İstanbul'da uygulama üzerinden vatandaşların telefonlarına yasa dışı bahis içerikli kısa mesajlar atarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 24 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, yasa dışı bahse yönelik çalışmalar kapsamında daha önce düzenlenen operasyonda ele geçirilen dijital materyalleri inceledi.

İncelemelerde Android tabanlı telefonlara yüklenen uygulamanın kullanıldığını tespit eden ekipler, şüphelilerin farklı kişilere ait GSM hatlarını bu uygulamaya tanımladıklarını ve bu hatlar üzerinden yasa dışı bahis içerikli kısa mesajlar gönderdiklerini belirledi.

Telefonlara SMS atarak haksız kazanç sağladılar! Mesaj başına avro kazandılar

SMS İLE DOLAR KAZANDILAR

GSM hatlarını uygulamaya tanımlayan zanlıların gönderdikleri mesaj başına 0,005 ile 0,01 avro arasında haksız kazanç sağladıklarını saptayan ekipler, sistem üzerinden 1 milyondan fazla yasa dışı bahis içerikli kısa mesaj gönderildiğini tespit etti.

Ekipler, kimlikleri ve adresleri belirlenen 24 şüpheliyi düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Telefonlara SMS atarak haksız kazanç sağladılar! Mesaj başına avro kazandılar

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Zanlılara ait banka hesapları, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç ile 3 daireye el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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