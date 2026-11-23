İstanbul Valiliği, kentte hava sıcaklıklarının 24 Kasım'dan itibaren hissedilir derecede azalacağını duyurdu. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altına düşmesi beklenirken yüksek kesimler için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

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İstanbul'da hava sıcaklıklarının yeni haftayla birlikte düşmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği, 24 Kasım Salı gününden itibaren kent genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı konusunda vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altına gerileyeceği bildirildi.

Çarşamba günü sabah saatlerinde ise İstanbul'un yüksek kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayının görülebileceği belirtildi. Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların yeniden mevsim normalleri civarına yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

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Valiliğin paylaştığı tahminlere göre İstanbul'da beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

24 Kasım Salı: 6 / 9 derece

25 Kasım Çarşamba: 0 / 9 derece

26 Kasım Perşembe: 1 / 13 derece

Valilik, vatandaşların ani sıcaklık düşüşü, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmalarını, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı tahmin ve erken uyarıları takip etmelerini istedi.

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LODOS ETKİSİNİ ARTIRIYOR

AKOM, megakentte akşam saatlerinde rüzgarın etkisini artıracağını duyurmuştu. İstanbul'da şiddetli lodos, kent genelinde ağaçların devrilmesine neden oldu.

Şişli ve Beşiktaş'ta park halindeki araçların üzerine ağaç düşerken olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Şişli Merkez Mahallesi Nadide Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar park halindeki iki aracın üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ağaçlar araçların üzerinden kaldırılırken otomobillerde maddi hasar oluştu.

Benzer bir olay da Beşiktaş Sergül Sokak'ta yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacın dallarını keserek aracı kurtardı. Otomobilin tavan kısmında hasar meydana geldi.

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YARIN YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, (Hatay dışında) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun doğusu ile Antalya'nın doğu kesimleri, Ankara ve Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları yarın kuzeybatı kesimlerinden başlamak üzere yurt genelinde hissedilir derecede azalacak. Rüzgar ise genellikle güneyli, zamanla Marmara ve yurdun kuzey kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu'da güneybatı yönlerden, zamanla Marmara ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esecek.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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