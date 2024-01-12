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    Ters baktın cinayetinde yeni detay! Öldürmeden önceki yaptıkları kan dondurdu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İstanbul’daki İBB arıtma tesisinden Beyoğlu Belediyesi personelini ‘neden bana ters baktın’ diyerek öldüren şahsın, korkunç olaydan önce sosyal medyadaki tehditleri ortaya çıktı. Katil zanlısının ifadeleri adeta kan dondurdu.

    Ters baktın cinayetinde yeni detay! Öldürmeden önceki yaptıkları kan dondurdu
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait arıtma tesisinde bir İBB çalışanı ‘neden bana ters baktın?’ diyerek kavga çıkararak Beyoğlu Belediyesi personelini bıçaklamıştı. Ağır yaralanan talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanmıştı. Korkunç cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

    KORKUNÇ CİNAYETTEN DETAYLAR

    İhlas Haber Ajansı’nın haberine göre, Eyüpsultan Kemerburgaz Eski Kemerburgaz Yolu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arıtma Tesisleri’nde önceki gün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, tesiste çalışan İBB personeli Erdal Y. ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Serdal Karaçepe arasında “neden ters ters bakıyorsun” tartışması çıkmıştı. Tartışma, karşılıklı küfürleşme üzerine aralarında kavgaya dönüşmüştü.

    SIRTINDAN BIÇAKLANDI

    Kavgada bıçak çeken Erdal Y., Karaçepe’yi sırtından bıçaklamıştı. Bıçaklama sonucu kanlar içerisinde kalan Karaçepe yere düşmüştü. Ağır yaralanan adam için tesis çalışanları polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu.

    Ters baktın cinayetinde yeni detay! Öldürmeden önceki yaptıkları kan dondurdu

    TÜM MÜDAHALERE RAĞMEN KURTARILMADI

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesinde bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Hemen ameliyata alınan Serdal Karaçepe yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

    TUTUKLANDI

    Olayın ardından polis ekipleri, katil zanlısı Erdal Y.‘yi olayda kullandığı bıçağa da el koyarak gözaltına almıştı. Emniyete götürülen Erdal Y. ifadesinde aralarında önceden husumet olduğu ve tesiste denk gelince ters bakma yüzünden tartışma çıktığını ve kavga sonucu bıçakladığını söylediği öğrenilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanarak “kasten öldürme” suçundan adli işlem yapılan Erdal Y., adliyeye sevk edilmişti.

    Ters baktın cinayetinde yeni detay! Öldürmeden önceki yaptıkları kan dondurdu

    ÖNCESİNDE SOSYAL MEDYADA KORKUNÇ TEHDİTLERDE BULUNDU

    Emniyette “uyuşturucu madde kullanmak” gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen katil zanlısı Erdal Y., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Erdal Y.‘nin sosyal medya hesabından birkaç ay önce Karaçepe'ye yönelik hakaretler savurarak, “ulan bana yanlış yapılır mı? Dost dedim, seni ölmekten beter edeceğim” yazdığı ortaya çıktı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    CinayetIstanbulBeyoğlu BelediyesiArıtma Tesisi
    Haberler > Gündem > Ters baktın cinayetinde yeni detay! Öldürmeden önceki yaptıkları kan dondurdu
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