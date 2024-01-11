Meslektaşını Emniyet binasında öldüren polisin cezası belli oldu

11 Ocak 2024 18:14 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 18:15

Geçtiğimiz Eylül'ün 14'ün Kayseri Emniyet Müdürlüğü binasında dehşete düşüren anlar yaşanmıştı. Önceden aralarında husumet bulunan polis memuru Ş.K. ile emniyette görevli idari memur F.S.S. arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışma sonucu Ş.K., F.S.S.'yi tabanca ile vurarak öldürmüştü.

CİNAYET DAVASINDA YENİ GELİŞME

Cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bugün Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen söz konusu davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmada sanık polis memuru Ş.K. (50), öldürülen F.S.S.'nin (35) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Duruşmada ifade veren Ş.K., beraatini ve tahliyesini talep etti. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, polis memuru Ş.K.'ye 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.