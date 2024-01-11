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    Meslektaşını Emniyet binasında öldüren polisin cezası belli oldu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Geçtiğimiz Eylül ayında Kayseri Emniyet Müdürlüğü binasında tartıştığı meslektaşını beylik tabancasıyla vurarak öldüren polis memuru için mahkeme kararını verdi. Buna göre katil zanlısı polis 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Meslektaşını Emniyet binasında öldüren polisin cezası belli oldu
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Geçtiğimiz Eylül'ün 14'ün Kayseri Emniyet Müdürlüğü binasında dehşete düşüren anlar yaşanmıştı. Önceden aralarında husumet bulunan polis memuru Ş.K. ile emniyette görevli idari memur F.S.S. arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışma sonucu Ş.K., F.S.S.'yi tabanca ile vurarak öldürmüştü.

    CİNAYET DAVASINDA YENİ GELİŞME

    Cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bugün Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen söz konusu davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmada sanık polis memuru Ş.K. (50), öldürülen F.S.S.'nin (35) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

    25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

    Duruşmada ifade veren Ş.K., beraatini ve tahliyesini talep etti. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, polis memuru Ş.K.'ye 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KayseriCinayetPolis
    Haberler > Gündem > Meslektaşını Emniyet binasında öldüren polisin cezası belli oldu
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