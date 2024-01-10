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    • - Güncelleme Tarihi:

    Nakliyeci adresi verdi, 'eski eş' tetiği çekti

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Kadın cinayetlerinin son halkası olan Nursena Kozan'ı katleden eski eş Şafak Şahin'in ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, Nursena'nın evinin adresini nakliye firmasından öğrendiğini söyledi, kendisini "Amacım kızımız hakkında konuşmaktı" sözleri ile savundu.

    Nakliyeci adresi verdi, &#039;eski eş&#039; tetiği çekti
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan Nursena Kozan, geçen sene, evine doğru yürürken ayrıldığı Şafak Şahin'in silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Nursena Kozan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şafak Şahin, polis tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan tutuklandı.

    ADRESİ NAKLİYECİ VERMİŞ

    Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, Şafak Şahin'in ifadesi ortaya çıktı. Şafak Şahin, Nursena Kozan ile 2022 yılında boşandıklarını, kızlarının velayetinin annesinde olmasına rağmen kendi yanında kaldığını belirterek, Nursena Kozan'ın ev adresini nakliye firmasından öğrendiğini söyledi. Şafak Şahin ifadesinde şunları kaydetti:

    "Evlilik sürecinde birlikte oturduğumuz evdeki eşyaları Ağustos 2023 tarihinde bir nakliye firması Nursena'nın yeni evine götürdü. Ben de nakliyeciyi arayarak evin adresini öğrendim ancak evine gitmedim. Nursena ile evinin önünde karşılaşacağımı düşünerek akşam saatlerinde evin olduğu caddede dolaşmaya başladım. Giderken 9 ay önce satın aldığım ruhsatsız tabancayı da yanıma almıştım.

    'AMACIM KIZIMIZ HAKKINDA KONUŞMAKTI'

    Amacım Nursena ile karşılaşırsam kızımız hakkında konuşmaktı. Çünkü Nursena kasım ayındaki kızımızın doğum gününe gelmemişti. Kızımızı ihmal etmemesi için görüşme yapacaktım. Bir süre sonra caddede Nursena ile karşılaştık. Beni görünce şaşırdı. Bana 'ne işin var burada' dedi. Ben de 'konuşalım, kızımızı ihmal ediyorsun' dedim. Nursena da bana 'senin yüzünden bu durumdayız. Sen baba mısın, sen koca mısın' gibi sözler söyleyince bir anlık sinirle üzerimde bulunan tabanca ile Nursena'ya bir el ateş ettim. Nursena'nın düştüğünü görünce olay yerinden kaçtım. Sonrasında silah ile teslim oldum."

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AnkaraKadın Cinayeti
    Haberler > Güncel > Nakliyeci adresi verdi, 'eski eş' tetiği çekti
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