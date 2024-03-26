Test blokunun inşasına başlanıyor, millî denizaltımız 2030 yılında Mavi Vatan'da

Çalışmaları Gölcük Tersane Komutanlığı tarafından yürütülecek millî denizaltı MİLDEN’in inşa çalışmalarına önümüzdeki yıl başlanacak. Türk donanmasının gücüne güç katacak olan millî denizaltının 2030 yılında hizmete alınması öngörülüyor.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - 80 metreden uzun olarak tasarlanan MİLDEN, sahip olacağı yerli ve millî imkanlarla geliştirilmiş silah, sistemler ve sensör ile mevcut denizaltılarına kıyasla daha uzun süre su altında kalabilecek, daha fazla silah yüküne sahip olacak ve daha derinde harekât icra edebilecek.

'DİKEY ATIM SİSTEMİ'NE SAHİP İLK DENİZALTI!

MİLDEN’in, Türk donanması envanterinde ‘Dikey Atım Sistemi’ne sahip ilk denizaltı olacağı belirtiyor. MİLDEN Projesi dâhilinde Türkiye’nin, tıpkı MİLGEM Programı’nda olduğu gibi kendi muharip deniz platformlarını inşa etmesi planlanıyor. Türkiye denizaltı yapımında önemli bir kritiği geçtiğimiz günlerde aşmıştı.

ASFAT ve OYAK tarafın yerli ve milli olarak üretilen ilk ‘denizaltı çeliği’ geçtiğimiz şubat ayında Gölcük Tersanesi Komutanlığına teslim edildi. Denizaltı yapımında kritik bir eşik olan çelikte Türkiye ihtiyacını bugüne kadar Avustralya başta olmak üzere başka ülkelerden karşılıyordu. Dünyada bu çeliği üretebilen sayılı ülke olduğuna dikkat çekiliyor.