Savunma sanayii, kriz arabuluculuğu ve bölgesel normalleşme hamleleriyle küresel nüfuzunu artıran Türkiye, The Economist analizine göre son yılların en güçlü dönemini yaşıyor. Savunma sanayiinde öne çıkan Ankara, Ukrayna-Rusya ve ABD-İran gibi krizlerde arabulucu rolü üstlenirken Suudi Arabistan ve Mısır ile ilişkilerini onardı. Analizde, Esad sonrası Suriye'nin en yakın ortağa dönüşmesi ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreciyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikada elini güçlendirdiği vurgulanıyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İngiliz haftalık ekonomi ve siyaset dergisi The Economist, Ankara’nın savunma kapasitesi, kriz arabuluculuğu ve bölgesel normalleşme adımlarıyla uluslararası arenada yakaladığı yükselişi kapsamlı bir analizle ele aldı.

SURİYE’DE TARİHİ DÖNÜŞÜM

Analizde, Türkiye’nin güney sınırındaki gelişmelerin bölgesel dengeleri kökten değiştirdiğine işaret edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye mücadelesini kazandığını belirtilen değerlendirmede, bu alandaki değişimin Ankara’ya stratejik bir alan açtığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Şara

RAKİPTEN EN YAKIN ORTAĞA

Suriye’deki rejim değişikliğinin ikili ilişkilere etkisinin detaylandırıldığı yazıda, "Esad yönetimi altında Türkiye'nin en tehlikeli bölgesel rakibi olan Suriye, rejimin çöküşünden bu yana Türkiye'nin en yakın Arap ortağına ve Türk ihracatı, yatırımları ve askeri danışmanları için önemli bir merkeze dönüştü." ifadelerine yer verildi.

ARAP DÜNYASIYLA PRAGMATİK İLİŞKİLER

Orta Doğu politikasında yaşanan eksen kaymasına da değinilen analizde, Ankara’nın Arap komşularıyla ilişkilerinde ideolojik yaklaşımların yerini pragmatizme bıraktığı belirtildi. Bu çerçevede Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Mısır ile ilişkilerini başarıyla onardığının altı çizildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi

ÜÇ KÜRESEL KRİZDE ARABULUCULUK ROLÜ

Dergi, Türkiye’nin yalnızca yakın çevresinde değil, küresel ölçekteki gerilimlerde de diplomatik ağırlığını artırdığını aktardı. Ankara’nın Ukrayna-Rusya savaşı, ABD-İran gerilimi ve Etiyopya-Somali anlaşmazlığında kilit bir arabulucu konumuna yükseldiği ifade edildi.

"TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİNDE DEV BİR GÜÇ OLDU"

Türkiye’nin askeri alandaki atılımlarının mercek altına alındığı bölümde, Türkiye için "Savunma sanayiinde dev bir güç oldu" değerlendirmesi paylaşıldı. Gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yalnızca yüzde 2’sinin savunmaya ayrılmasına rağmen yerli İHA’lar, savaş gemileri ve zırhlı araçlar sayesinde Ankara’nın NATO müttefiklerinin çoğundan daha fazla nüfuz elde ettiği vurgulandı.

Çelik Kubbe sistemi

Analizde, dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra güvenlik alanındaki kazanımlara da dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terör örgütü PKK’ya karşı zafer ilan ettiği ve örgütün kendini feshetme ile silah bırakma taahhüdünde bulunduğu hatırlatıldı. Bölgesel ve küresel başlıklardaki bu gelişmelerin liderlik konumuna yansımasının değerlendirildiği yazıda, "Erdoğan dış politika başarılarının rüzgarını arkasına aldı." tespiti yapıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala