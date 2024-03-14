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THY'den art arda iptal! 3 sefer daha yapılamayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
THY&#039;den art arda iptal! 3 sefer daha yapılamayacak
Thy, Almanya, Grev, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya'nın 2 kentindeki grevler nedeniyle THY'nin 3 seferi daha iptal edildi. Bugün gerçekleştirilecek seferler de iptal edilmişti.

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Leipzig ve Hannover kentlerindeki havalimanlarında güvenlik personeli grevi nedeniyle yarın icra edilecek bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "TK 1339 İstanbul-Leipzig", "TK 1340 Leipzig-İstanbul" ve "TK 1554 Hannover-İstanbul" tarifeli seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.

BUGÜNKÜ BAZI SEFERLER DE İPTAL EDİLMİŞTİ

THY, bugün gerçekleştirilecek Hamburg ve Stuttgart seferlerini de bu havalimanlarındaki güvenlik personeli grevi nedeniyle iptal etmişti. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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