Ticarilerden 'gelir kaybı yalanı'yla vurgun!

Ticari araçlar kazaya karışmaları durumunda, aracın serviste kaldığı süreyi dikkate alarak ‘kazanç kaybı’ davası açabiliyor. Servis ile anlaşan bazı şoförler bu durumu suistimal ederek 2 günde tamir olan aracı 1 hafta yatmış gibi göstererek karşı taraftan para sızdırmaya çalışıyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ

Taksi, dolmuş, otobüs gibi ticari araçların trafik kazalarına karışmaları suiistimalleri de beraberinde getiriyor. Bazı ticari araç sürücüleri yaptıkları kazalarda haklı olmaları durumunda karşı tarafa ‘ticari kazanç kaybı’ davası açabiliyor. Aslında bu tamamen yasal. Aracın serviste kaldığı gün sayısı ile günlük kazanç hesaplanıp karşı taraftan talep edilebiliyor.

Ancak bazı kurnaz sürücüler araçlarını ‘serviste yatmış’ gibi göstererek karşı taraftan yüksek meblağlar talep edebiliyor. Örneğin ufak bir kaza sonucu (araç yürür vaziyette) servise giden bir ticari taksi sürücüsü, servis ustası ile anlaşarak aracı 1 hafta yatmış gibi gösteriyor. Araç bu sırada çalışmaya devam ediyor. Bir hafta; günlük 4 bin liradan 28 bin lira karşı tarafa borç çıkarılıyor. Konuyla ilgili CİMER başta olmak üzere birçok şikâyet kurumuna itirazlar bulunuyor. Ancak yasal hakkı olduğu için serviste aracın kaldığı gün kanıtlanamaz ise ticari sürücü hem çalışmaya devam ederek günlük kazancını cebine koyuyor, ayrıca 28 bin lira da dava sonucu gelir sağlıyor. Bir de bunu davaya taşımayarak tehdit ile para sızdırmaya çalışan avukatlar var. Yaşanan durumu ve haklarını karşı tarafa anlatıp ‘Şayet dava açarsak faizleri ile birlikte sizden alabiliriz. Aramızda anlaşıp orta yolu bulalım” teklifleri de yapılıyor.

Geçen ay Güngören’de yaşanan bir örnek olayı net bir şekilde özetliyor. 17 Ocak Çarşamba günü Güngören meydanda bir ticari araca arkadan çarpan Ramazan T. durumu şöyle anlatıyor:

Ticari araca arkadan çarpmam nedeniyle yüzde 100 kusurlu şekilde tutanaklar tutuldu. Araçlar anlaşmalı servise çekildi. Ticari aracın hasarı benim kasko poliçemden karşılandı. Aradan bir ay geçtikten sonra avukatlık bürosunda arandım. Karıştığım kaza nedeniyle taksi sürücüsünün avukatı bana dava açmış. 28 bin lira ‘ticari kazanç kaybı’ talebinde bulundular. Aracın serviste 1 hafta kaldığı iddia edildi. Bunun üzerine Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi’ndeki ustayı aradım. Aracın bir hafta kaldığını ve servis giriş-çıkış raporunu yolladı. Ancak ticari takside bir yumruk büyüklüğünde bir göçük vardı. En fazla 2 günde yapılacak aracı 1 hafta yatırmışlar. Gerekçe olarak ise ‘servis yoğunluğunu’ gösterdiler. Konu ara bulucuya gitti ve ortalama bir rakamda anlaşarak ödeme yaptım.

ÇİFTE KAZANÇ SAĞLIYORLAR

Konuyla ilgili sanayideki ustalar bu tür durumların yaşanabildiğini belirtiyor. Normal şartlarda 2 günde çıkabilecek olan bir aracı bilinçli olarak bekletenlerin olduğunu ifade ediyor. Esenyurt Sanayi Sitesi’nde oto kaporta ustalığı yapan Mahmut Sarıtaş “Biz işimizi hakkıyla yapan insanlarız ama bu tür durumlar yaşanıyor. Araç çalışmaya devam ederken serviste kaldı gibi gösterilebilir. Ancak bu işin peşine düşerek uğraşmak gerek. İnsanlar da bunlarla uğraşmıyor. Şayet usta ile taksici kötü niyetliyse bu davaları açarlar. Bazı taksiciler ise aracı çıkarmayarak ‘servis girişini yap, bir hafta kalsın, acele etme, işe çıkmayacak’ diyorlar. Adam günlük 4 bin lirasını cebine koyuyor” dedi.

BİLİNÇLİ SÜRÜCÜ TAKİBİNİ YAPIYOR

Ticari kazanç kaybı vurgununa bir diğer örnek ise Mehmet Y. adlı vatandaşın yaşadıkları. Mehmet Y. ticari bir araç ile kazaya karışıyor. Aracın hasarı poliçeden karşılanıyor. Ancak taksici ‘araç değer kaybı’ ve ‘ticari kazanç kaybı’ iddiasıyla olayı hukuksal boyuta taşımak istiyor. Taksi sürücüsünün avukatı Mehmet Y’yi arayarak para talep ediyor.

Mehmet Y’nin avukatı ise aracın serviste bu kadar süre kalamayacağını düşünerek ‘Mobese kayıtları ve akaryakıt fişlerini bulabileceğini ve bunu kanıtlayarak karşı dava açacağını söylüyor. Bunun üzerine ticari taksinin avukatı orta yolu bulmak isteyerek işin uzamasının iki tarafı da zarara uğratacağını ifade diyor. Yaşanan bu durumu trafikte sıkça rastlanır hale geldiği ifade ediyor. Birçok ticari sürücünün bu yolla para sızdırmaya çalıştığı belirtiliyor.