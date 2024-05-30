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TikTok'taki sapkınlara operasyonu! Müstehcen görüntülerle çocukları hedef aldılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
TikTok&#039;taki sapkınlara operasyonu! Müstehcen görüntülerle çocukları hedef aldılar

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sosyal medya üzerinden, genel ahlaka ve aile değerlerine aykırı görüntülerle çocukları hedef alan kullanıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Mersin'de müstehcenlik suçlarına karışan 10 şüpheli polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Son yıllarda sosyal medya kullanımı 7'den 70'e arttı. Küçük yaştaki çocukların da rahat bir şekilde ulaşabileceği platformlarda, iyi niyetli olmayan kullanıcılar tehlike saçıyor. Instagram, facebook, TikTok gibi milyonların kullandığı uygulamalar üzerinden müstehcen görüntüler paylaşarak çocukları hedef tahtasına yazan siber suçlular emniyetin ağına takıldı.

TikTok'taki sapkınlara operasyonu! Müstehcen görüntülerle çocukları hedef aldılar - 1. Resim

ÇOCUKLARI HEDEF ALDILAR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri genel ahlaka aykırı zararlı yayın ve içeriklerle çocukları hedef alan müstehcenlik suçları işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

TikTok'taki sapkınlara operasyonu! Müstehcen görüntülerle çocukları hedef aldılar - 2. Resim

Polisin çalışmasında 9 adreste 10 şüpheli belirlendi. TCK 226/3 sucu kapsamında suç işlediği tespit edilen 10 şüpheli de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 10 cep telefonu, 10 sim kart, 3 hafıza kartı, 1 adet dron, 1 adet tablet ve 1 adet bilgisayar kasası ele geçirildi.

TikTok'taki sapkınlara operasyonu! Müstehcen görüntülerle çocukları hedef aldılar - 3. Resim
Şüphelilerin emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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