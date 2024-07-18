Timur Cihantimur kabusu yaşıyor: Akıl sağlığı tehdit altında

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu için ABD'de tutuklanan Timur Cihantimur New Jersey'de başka bir ıslahevine nakledildi. Cihantimur'un avukatları nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını öne sürdü.

İstanbul'da ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ardından annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan 17 yaşındaki Timur Cihantimur hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Tahliye talebi reddedilen, cezaevi değişim isteği ise kabul edilen Cihantimur, başka bir ıslahevine nakledilmişti.

AKIL SAĞLIĞI RİSKE ATILMIŞ

Connecticut'taki ıslahevinden, New Jersey'deki bir başka merkeze gönderilmişti.

Akşam'da yer alan habere göre, Cihantimur'un avukatları ise nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını öne sürdü.

İADE KARARI EYLÜL'DE

Tutuklu Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi ile ilgili karar duruşmasının 10-11 ya da 13 Eylül'de görülmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.