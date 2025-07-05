Timur Soykan gözaltına alındı
CHP'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını X platformunda eleştiren Gazeteci Timur Soykan, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan gözaltına alındı.
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ardından CHP'li belediyelere operasyon dalgası sürüyor. Dün Manavgat Belediyesine düzenlenen operasyonun ardından bugün Adana, Antalya ve Adıyaman belediye başkanları hakkında gözaltı kararı verildi.
Kararı X platformundan eleştiren gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Timur Soykan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım sonrası ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Timur Soykan, akşam saatlerinde gözaltına alındı. Soykan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki merkezine götürüldü.