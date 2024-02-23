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    Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
    Manisa, Trafik Kazası, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi de yaralandı.

    Cengiz A. idaresindeki otomobil, Beyoba Mahallesi istikametine seyir halindeyken Gölmarmara'dan Çevre Yolu istikametine gitmekte olan M.R.C. (26) idaresindeki tır ile çarpıştı.

    3 KİŞİ CAN VERDİ

    Araçta bulunan Hafize Akalın (56), Fatma D. olay yerinde hayatını kaybederken hastaneye kaldırılan Ayşe Dedeoğlu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 3 kişinin öldüğü kazada sürücü Cengiz A. (56) ağır yaralanırken, aynı araçtaki Halil İbrahim D. (53) de yaralandı. Yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

    Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü,Tır 2 yaralı - 1. Resim

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kaza ile ilgili detaylı inceleme yapılırken, kazanın nedenine ve sorumlularına dair bilgi toplama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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