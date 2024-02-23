Tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi de yaralandı.

Cengiz A. idaresindeki otomobil, Beyoba Mahallesi istikametine seyir halindeyken Gölmarmara'dan Çevre Yolu istikametine gitmekte olan M.R.C. (26) idaresindeki tır ile çarpıştı.

3 KİŞİ CAN VERDİ

Araçta bulunan Hafize Akalın (56), Fatma D. olay yerinde hayatını kaybederken hastaneye kaldırılan Ayşe Dedeoğlu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 3 kişinin öldüğü kazada sürücü Cengiz A. (56) ağır yaralanırken, aynı araçtaki Halil İbrahim D. (53) de yaralandı. Yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kaza ile ilgili detaylı inceleme yapılırken, kazanın nedenine ve sorumlularına dair bilgi toplama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.