Tokat'ta can pazarı! Arabalar kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Mayıs 2024 05:27 - Güncelleme: 13 Mayıs 2024 05:35 - Güncelleme:

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Tokat'ta iki arabanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Olayda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 7 kişi hastanelik oldu.