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Tokat'ta can pazarı! Arabalar kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta iki arabanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Olayda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 7 kişi hastanelik oldu.

Kaza saat 23:20 sularında Güneşli Mahallesi İmamlık Caddesi üzerinde yaşandı.

Tokat'ta can pazarı! Arabalar kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Niyazi Doğan idaresindeki araç ile Okan Ağcataş yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tokat'ta can pazarı! Arabalar kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı var - 2. Resim

7 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kazada araçlarda bulunan 5 yetişkin ve 2 çocuk yaralanarak kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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