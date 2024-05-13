Tokat'ta can pazarı! Arabalar kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta iki arabanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Olayda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 7 kişi hastanelik oldu.
Kaza saat 23:20 sularında Güneşli Mahallesi İmamlık Caddesi üzerinde yaşandı.
Niyazi Doğan idaresindeki araç ile Okan Ağcataş yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
7 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Kazada araçlarda bulunan 5 yetişkin ve 2 çocuk yaralanarak kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı