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    • Tokat'ta heyelan köyü ikiye böldü! 900 kişi diken üstünde

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Tokat, Heyelan, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Tokat'ın Niksar ilçesinin 900 nüfuslu Günebakan köyü, heyelan nedeniyle ikiye bölündü. Heyelanda 4 ev ve bir cami yerle bir oldu. Yaşanan olay sonrası panik yaşayan vatandaşlar gözyaşlarıyla köylerinin son halini izledi.

    Tokat’ın Niksar ilçesindeki Günebakan köyünde 4 gün arayla iki heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 900 nüfuslu köy, ikiye bölündü.

    4 EV VE BİR CAMİYİ YERLE BİR ETTİ 

    Niksar ilçesi'ne 25 kilometre uzaklıkta bulunan Günebakan köyünde meydana gelen heyelan felaketi, 4 evi ve bir camiyi yerle bir etti. Olayın ardından vatandaşlar göz yaşları içinde köylerini izlerken, bazı korkan insanlar da evlerini boşaltmaya devam ediyor.

    Tokat'ta heyelan köyü ikiye böldü! 900 kişi diken üstünde

    VATANDAŞLAR GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

    Heyelan nedeniyle oluşan bu yıkım, köy halkını derin üzüntüye boğarken, yetkililer olay yerine yardım ve destek göndermek için harekete geçti. Köydeki acil durumla baş etme çalışmaları sürerken, vatandaşlar köylerinin son halini ağlayarak izliyor. Bazı vatandaşlar ise evlerindeki eşyaları ve kış için hazırladıkları odunları toplamaya devam ediyor.

    Tokat'ta heyelan köyü ikiye böldü! 900 kişi diken üstünde

    20 METRELİK ÇÖKÜNTÜ

    Yaşanan olay nedeniyle köy merkezindeki yolda 20 metre çöküntü oluştu. Yıkılan evlerin görüntüleri korku film sahnelerini aratmıyor.

    Tokat'ta heyelan köyü ikiye böldü! 900 kişi diken üstünde

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    TokatHeyelan
    Haberler > Gündem > Tokat'ta heyelan köyü ikiye böldü! 900 kişi diken üstünde
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