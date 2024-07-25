Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tokat’ta muhtar kavgasında kan aktı: 1 kişi ağır yaralı

Tokat’ta muhtar kavgasında kan aktı: 1 kişi ağır yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tokat’ta muhtar kavgasında kan aktı: 1 kişi ağır yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat’ta kazanan muhtarla yerine atanan muhtar arasında kavga çıktı. Feci olayda 1’i ağır iki kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tokat’a bağlı Kabatepe köyünde yaşandı. 

İKİ ADAY ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre; 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Kabatepe köyünde muhtar seçildikten sonra muhtarlığına engel bir hal ortaya çıkınca görevden alınan Mustafa Ceylan ile yerine atanan Dursun Bezin arasında tartışma çıktı. 

SİLAHINI ÇEKİP VURDU

Ceylan’a ait tarlada çıkan tartışmada Bezin, silahını çıkartarak Mustafa Ceylan ve kızı Tülin Ceylan’a ateş etti. Bezin kaçarak olay yerini terk etti. 

BABA KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Baba kız köylünün yardımıyla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'deki elektrik faciasında İZSU Genel Müdürü dahil 10 kişi gözaltına alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'deki elektrik faciasında İZSU Genel Müdürü dahil 10 kişi gözaltına alındı - GündemİZSU Genel Müdürü gözaltına alındıİstanbul Arnavutköy'deki oto tamircide çıkan silahlı çatışmanın görüntüleri şoke etti - GündemÜcretsiz tamir istedi silahlı çatışma çıktı! İşte o anlarAntalya’da şüpheli ölüm: Parkta yarı çıplak halde cesedi bulundu - GündemParkta yarı çıplak halde cesedi bulunduMilli Güvenlik Kurulu iki ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada Suriye, Yunanistan ve terörle mücadele var - GündemKritik MGK 2 ay sonra toplanıyorAnkara'nın Çankaya ilçesinde yangın dehşeti! Anne ve iki çocuğu alevler arasında kaldı - GündemAnkara'da can pazarı! İnanılmaz görüntülerTürkiye Bingöl'deki bıçaklı dehşeti konuşuyor: Katliamdan 5 gün önce cezaevinden çıkmış - GündemHakkındaki detaylar ağızları açık bıraktı
Sonraki Haber Yükleniyor...