Tokat’ta muhtar kavgasında kan aktı: 1 kişi ağır yaralı

Tokat’ta kazanan muhtarla yerine atanan muhtar arasında kavga çıktı. Feci olayda 1’i ağır iki kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tokat’a bağlı Kabatepe köyünde yaşandı.

İKİ ADAY ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre; 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Kabatepe köyünde muhtar seçildikten sonra muhtarlığına engel bir hal ortaya çıkınca görevden alınan Mustafa Ceylan ile yerine atanan Dursun Bezin arasında tartışma çıktı.

SİLAHINI ÇEKİP VURDU

Ceylan’a ait tarlada çıkan tartışmada Bezin, silahını çıkartarak Mustafa Ceylan ve kızı Tülin Ceylan’a ateş etti. Bezin kaçarak olay yerini terk etti.

BABA KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Baba kız köylünün yardımıyla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.