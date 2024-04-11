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Toprak kayması faciası! Hayvanlar ikiye bölünen vadiye düştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Toprak kayması faciası! Hayvanlar ikiye bölünen vadiye düştü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde toprak kayması sonucu hayvanlar vadiye düştü. Köylüler, 4 mandayı düştüğü yerden kurtardı.

Güroymak'ta sahipleri tarafından otlatılmak üzere beldenin yamacında bulunan Mazı Dağı'na götürülen sürüdeki mandalar, toprak kayması sebebiyle dağdaki derin vadiye düştü.

HALATLARLA KURTARDILAR

Sahiplerinin kurtarmakta çaresiz kaldığı mandalar için köyden yardım istendi. Olay yerine giden köylüler, derin vadiye düşen mandaları kurtarmak için seferber oldu. Köyden getirilen halatlar yardımıyla vadide sıkışan hayvanlara ulaşan köylüler, 4 mandayı düştüğü yerden kurtardı.

Toprak kaymasında vadi ikiye bölündü, hayvanlar araya düştü - 1. Resim

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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