Toprak kayması faciası! Hayvanlar ikiye bölünen vadiye düştü
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde toprak kayması sonucu hayvanlar vadiye düştü. Köylüler, 4 mandayı düştüğü yerden kurtardı.
Güroymak'ta sahipleri tarafından otlatılmak üzere beldenin yamacında bulunan Mazı Dağı'na götürülen sürüdeki mandalar, toprak kayması sebebiyle dağdaki derin vadiye düştü.
HALATLARLA KURTARDILAR
Sahiplerinin kurtarmakta çaresiz kaldığı mandalar için köyden yardım istendi. Olay yerine giden köylüler, derin vadiye düşen mandaları kurtarmak için seferber oldu. Köyden getirilen halatlar yardımıyla vadide sıkışan hayvanlara ulaşan köylüler, 4 mandayı düştüğü yerden kurtardı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı