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    • Torba Kanun teklifi Meclis'e sunuldu, Deniz ve göllere GES ile RES’ler kurulacak

    Enerji alanında sektörel düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi AK Parti grubu tarafından Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Torba Kanun teklifi Meclis&#039;e sunuldu, Deniz ve göllere GES ile RES’ler kurulacak
    Hes, Enerji, Meclis, Torba Kanun, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ESMA ALTIN'IN HABERİ -  AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin Türkiye’nin milli maden ve enerji politikaları kapsamında yürütülen faaliyetleri, bölgesel ve küresel ölçekte Türkiye Yüzyılı Vizyonu hedeflerine ulaşılması bakımından oldukça önem arz ettiğini söyledi. 16 maddeden oluşan torba yasa teklifinde şunlar yer alıyor:

    İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göller yenilenebilir enerji kaynakları olarak ilan edilecek. Deniz, göl, baraj gölü gibi su kaynaklarının üzerine kurulacak olan GES ve RES’ler ile hem buharlaşmaya sebep olan etkiler azaltılacak hem de daha geniş bölgelerde uzun süreli enerji üretimi ve depolama sağlanacak.

    6 Şubat depremlerinin ardından ortaya çıkan geçici süreli şebeke ve dağıtım problemlerine kalıcı çözüm getiriliyor. Olağanüstü durumlarda vatandaşların enerjiye hızla ulaşabilmesi için EPDK’ya yetki verilecek.

    Düzenleme ile sodyum, potasyum, lityum, iyot, bor tuzları gibi 100’e yakın endüstriyel hammadde; linyit, taşkömürü, uranyum, toryum, radyum gibi enerji hammaddeleri ve altın, gümüş, platin, bakır, demir, krom, titan ve alüminyum gibi metalik madenler için maden işletme ruhsatları zorunlu olacak. MTA’ya buluculuk hakkı verilecek.

    Sıvılaştırılmış doğalgaz depolama faaliyetleri lisansa tabii olacak. Lisanslanmış depolardan temin edilen LNG’nin ihracatı sağlanacak. Bu sayede uluslararası gaz ticareti hacmi artırılacak ve ülkemizin doğalgaz ticaretindeki yeri sağlamlaştırılacak.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HesEnerjiMeclisTorba Kanun
    Haberler > Gündem > Torba Kanun teklifi Meclis'e sunuldu, Deniz ve göllere GES ile RES’ler kurulacak
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