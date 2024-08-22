Trabzon’da acı ölüm: Sırtındaki fındık sepetiyle uçuruma yuvarlandı

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde bir kadın sırtındaki fındık sepeti ile uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cesedini yakınları bulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Acı haber Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde yaşandı. 54 yaşındaki kadın fındık toplamak için çıktığı evinden bir daha dönemedi.

Feci olay ilçenin Kalegüney mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Ayşe Karadeniz (54) fındık bahçesinden topladığı fındıkları sırtındaki sepete doldurarak evine doğru yola çıktı. Ardından beraber fındık topladıkları yakınları da yemek yemek için eve gittiklerinde Karadeniz’i evde göremedi.

YAKINLARI CESEDİNİ BULDU

Bunun üzerine Karadeniz’i aramaya çıkan yakınları evlerine dönüş yolu olarak kullandıkları patika yolda yaptıkları aramalarda Ayşe Karadeniz’in sırtındaki fındık sepeti ile uçuruma yuvarlandığını tespit etti. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri çağrılırken, Karadeniz’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.