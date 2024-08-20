Sakarya'da kırmızı ışıkta yola çıkan yaya, motosiklet çarpmasıyla ölümden döndü

Sakarya'da saatlerin 21.53'ü gösterdiği sırada yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, kırmızı ışığa aldırış etmeden yola atladı. Seyir halindeki motosikletin çarptığı kişi ölümden döndü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye motosikletin çarptığı ve 3 kişinin yaralanması ile neticelenen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN MOTOSİKLET ÇARPTI

Kaza, dün gece saatlerinde Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayalara kırmızı ışık yandığı esnada cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen ve ismi henüz öğrenilemeyen kişiye, Z.Ş. kontrolündeki 54 AIV 835 plakalı motosiklet çarptı.

Kazada yaya, kadın sürücü Z.Ş. ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.A. isimli kadın yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralanan yaya hastaneye sevk edilirken, diğer yaralılar hastaneye gitmeyi reddetti.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralanan 2 kadın, vatandaşların ısrarı üzerine özel araçla hastaneye sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza anı kamerada Öte yandan, 3 kişinin yaralanması ile neticelenen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosikletin çarptığı anlar yer aldı.

Çarpışmanın etkisi ile yaya ile motosiklet üzerinde bulunanların savrulduğu anlar görüntülere yansıdı.