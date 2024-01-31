Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Trafik cezalarında yeni dönem, indirimli ödeme süresi bir aya çıkarıldı

    İçişleri Bakanlığı yönetmelik değiştirdi, trafik cezalarında 15 gün olan yüzde 25 indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Trafik cezalarında yeni dönem, indirimli ödeme süresi bir aya çıkarıldı
    Ceza, Trafik Cezası, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğine göre; trafik cezalarında, yüzde 25 indirimli ödeme imkanından yararlanabilme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.

    YÜZDE 25 ŞEKLİNDE ÖDENECEK

    Cezalarda "dörtte bir" ibaresi "cezadan yüzde 25" şeklinde değiştirildi.

    Yönetmelik değişikliğinin tam metni şöyle: 

    İçişleri Bakanlığından:

    TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİNDE,

    TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

    HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

    DAİR YÖNETMELİK

    MADDE 1- 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “onbeş gün” ibaresi “bir ay” şeklinde, “dörtte bir” ibaresi “cezadan %25” şeklinde değiştirilmiştir.

    MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    “MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Hazine ve Maliye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.”

    MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i, Ek-2’si, Ek-3’ü, Ek-3/A’sı, Ek-4’ü ve Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

    MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Hazine ve Maliye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    CezaTrafik Cezası
    Haberler > Gündem > Trafik cezalarında yeni dönem, indirimli ödeme süresi bir aya çıkarıldı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    EDAM uzmanı Sine Özkaraşahin: Avantajı çok diye F-16’yı tercih ettik - GündemEDAM uzmanı Sine Özkaraşahin: Avantajı çok diye F-16’yı tercih ettikAYM 'ek maaş' iptalinin gerekçesini açıkladı: Maaş farkı huzursuzluğa sebep olacak - GündemAYM 'ek maaş' iptalinin gerekçesini açıkladı: Maaş farkı huzursuzluğa sebep olacakCan Atalay’ın vekilliği düştü, bundan sonra ne olacak? - GündemCan Atalay’ın vekilliği düştü, bundan sonra ne olacak?Kilise saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı, katiller, sushi restoranında garsonmuş - GündemKilise saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı'Kesik baş' cinayetinde katilin kimliği şoke etti! Sorgusunda her şeyi itiraf etti - Gündem'Kesik baş' cinayetinde katilin kimliği şoke etti! Sorgusunda her şeyi itiraf ettiMaskeli saldırganlar aylarca aramızda dolaşmış! Kilise saldırısının şifreleri çözülüyor, yeni detaylar ortaya çıktı - GündemKilise saldırısının şifreleri çözülüyorBakan Tunç'tan 'Can Atalay' kararını okurken kitapçık fırlatılan Bozdağ'a destek - GündemBakan Tunç'tan 'Bozdağ'a destek3’üncü kattan atlamaya çalışan kadın böyle kurtarıldı - Gündem3’üncü kattan atlamaya çalışan kadın böyle kurtarıldıCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başıboş köpek sorunu için eylem planı yolda - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başıboş köpek sorunu için eylem planı yoldaMarmara Denizi'nde korkutan deprem! 3.2'lik sarsıntı İstanbul ve Bursa'da hissedildi - GündemMarmara Denizi'nde deprem! Bursa ve İstanbul'da hissedildi
    Sonraki Haber Yükleniyor...