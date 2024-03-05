Mustafa Destici'den dikkat çeken 'yerel seçim' mesajı: Bu hava şartlarında şartlarda yapılmaması lazım

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, miting yapmak için Tokat'a giderken trafik kazası geçirmişti. Kazada Destici ile birlikte 4 kişi yaralanmıştı. Hastane odasından paylaşılan fotoğrafında iyi olduğu gözlemlenen BBP lideri taburcu edildi. Çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplayan Destici dikkat çeken açıklamalarda bulundu: Bu hava şartlarında yerel seçimlerin yapılmaması gerekir. Yerel seçimler mümkünde Mayıs ayı sonu gibi Haziran ayı başı gibi ya da sonbaharın başı gibi yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum.

Seçime sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, dün Tokat mitingine giderken trafik kazası geçirdi. Destici'nin içerisinde bulunduğu minibüs Reşadiye ilçesine 15 kilometre mesafede kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

KAZADA DESTİCİ İLE BİRLİKTE 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada Mustafa Destici ile birlikte, koruması, şoförü ve BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Destici ile Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden Destici'nin son sağlık durumu merak konusu olmuştu, genel olarak iyi olduğu öğrenildi.

HASTANEDEN FOTOĞRAF GELDİ

Geceyi hastanede geçiren Destici'yi ziyaret eden MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, hastane odasından fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, Destici'nin iyi durumda olduğu gözlendi.

TABURCU EDİLDİ

BBP lideri son kontrollerinin ardından bu sabah hastaneden taburcu edildi. Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Destici, “Öncellikle yüce Allah’a hamd ediyoruz. Büyük bir kazadan cenabı Allah’ın lütfuyla kurtulmuş olduk. Dün sabah Sivas’ta ki toplantımızdan sonra Tokat Reşadiye de ki programımız için yola çıkmıştık. Niksar’ı geçtikten sonra tabi yağışta vardı. Fakat bizden önce aynı yol üzerinde 3-5 kaza daha olmuş. O kazalardan akan mazot ve yağ birikintilerinin neden olduğunu söylediler. Ben arka tarafta oturduğum için gördüm bir anda arabamız sağa doğru kontrolden çıktı. Savrulduktan sonra kanala düştük. Tekrar kanaldan çıktık, bir iki yatıp kalktıktan sonra istinat duvarına çarparak durabildik. Şoförümüz, özel kalem müdürümüz, koruma amirimiz ile birlikte Tokat İl Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcımız vardı. Bizim tarafta olduğumuz 3 kişi kazadan etkilendi. Şoförümüz, il başkanımız ve birde ben tabi hemen Reşadiye Devlet Hastanesine gittik. Doktorlarımız ilgi gösterdiler. Sonra buraya sevk olduk. Tedavi sürecimiz tamamlandı. Dün müşahide altında kalmam gerekiyordu. Çünkü kafa bölgesinde bir takım çizikler oluşmuştu. Yine ayak diz kapağımın orda bir çatlak meydana gelmişti. Tedavileri oldu ama birkaç gün dinlenmemizi tavsiye ettiler. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle bir kaza yaşatmasın” dedi.

"YEREL SEÇİMLER BU HAVA ŞARTLARINDA YAPILMAMALI"

Yerel seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Destici; “Bu hava şartlarında yerel seçimlerin yapılmaması gerekir. Yerel seçimler mümkünde Mayıs ayı sonu gibi Haziran ayı başı gibi ya da sonbaharın başı gibi yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Yapmış olduğumuz kazaya istinaden söylemiyorum. Gerçekten hem seçim çalışmalarında seçime katılan bütün partilerimiz adaylarımız büyük zorluklar çekiyor. Kış şartları da buna eklenince daha zor bir hale geliyor. Tabi kazalarda kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkıyor.

3 HAFTA DİZLİK KULLANACAK

Ayağımda çatlağa bağlı bir ödem var şu anda ilaç tedavisi alıyorum. 3 hafta seçim boyunca dizlik kullanacağım” diye konuştu.Açıklamanın ardından Destici tedavisinde ilgilenen hastane personeline ve il protokolüne teşekkür ederek evinde istirahat etmek üzere Ankara’ya kara yolu ile hareket etti.