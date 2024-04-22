Trafik kazası geçiren sosyal medya fenomeni Rachel Araz'ın hayatı ve biyografisi

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Sosyal medya fenomeni Rachel Araz trafik kazası geçirdi. Rachel Araz kimdir, kaç yaşında soruları hız kazandı. Peki, Ünlü influencer Rachel Araz kimdiri kaç yaşında? Rachel Araz öldü mü?

Sosyal medya fenomeni Rachel Araz trafik kazası geçirdi. Ünlü influencer Rachel Araz sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Peki, Trafik kazası geçiren sosyal medya fenomeni Rachel Araz'ın ne iş yapar, kimdir?

RACHEL ARAZ ÖLDÜ MÜ?

Fenomen ve üç çocuk annesi Rachel Araz dün trafik kazası geçirdi.

Ölümden döndüğünü söyleyen Araz, "Otobanda giderken başka bir araç bana yandan tam dik açıyla çarptı. Beni akan trafikte tur attırarak ters çevirdi. Sinir sistemim çöktü, durmadan ağlıyorum." dedi.

Araz olayı şöyle anlattı;

"En sol şeritte tek başıma otobanda giderken başka bir araç bana yandan tam dik açıyla çarptı. Beni akan trafikte tur attırarak ters çevirdi. Hava yastıkları patladı, araç durduğu anda o şokla kapımı açıp çimenlere koştum başka biri daha çarpmasın diye. Sonrası ambulans, polis, hastane."

RACHEL ARAZ KİMDİR?

Youtube’da 100 binin üzerinde, Instagram’da ise 1 milyonu aşkın takipçisi olan Rachel Araz sosyetenin tanınmış isimlerindendir.

Rachel Araz, tam adıyla Rachel Araz Kiresepi 24 Mart 1988'de İstanbul'da doğdu.

İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nden mezun oldu. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümü’nde yükseköğrenimini tamamladı.

Geçtiğimiz yıllarda özel bir giyim firmasının Kurumsal İletişim ve Pazarlama Bölümü’nde çalışan Rachel Araz, başka bir özel markanın da Marka Temsilciliği, Satın Alma ve Ticari Planlama bölümlerinde görev aldı.

Rachel Araz, 2016 yılında iş insanı Sami Kiresepi ile evlendi. Bu evlilikten 2018 yılında Galia'yı, 2020'de de Lionel'i, geçen şubat ayında da Isabella'yı kucağına aldı.

Rachel Araz şu an sosyal medya danışmanlığı ve içerik editörlüğü yapmakta, Instagram için de içerik üretmeye devam ekmekte.