Trafik kazasında ölen polis memuru Bilal Çam defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Temmuz 2025 17:32 - Güncelleme: 7 Temmuz 2025 17:34 - Güncelleme:

Geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Polis memuru Bilal Çam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Geride bir çocuk bırakan Çam’ın cenazesi köyündeki mezarlığa defnedildi.

Kaza, 30 Haziran'da Ergani ilçesinde meydana geldi. Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Bilal Çam (40), Ergani ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. BİR ÇOCUK BABASIYDI Diyarbakır'daki hastanede tedavi altına alınan 1 çocuk babası polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün kurtarılamadı. AİLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ Çam'ın cenaze namazı bugün memleketi Elazığ'da İzzetpaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılındı. Cenaze namazına Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kardeşi araştırmacı yazar Aygün Çam, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından polis memuru Bilal Çam, merkeze bağlı Balpınar köyündeki aile mezarlığına defnedildi. İlgili Haber Türkiye hüzne boğuldu! Şehitlerimizin naaşları törenle memleketlerine uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Melin Öztürk