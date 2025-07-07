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Trafik kazasında ölen polis memuru Bilal Çam defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trafik kazasında ölen polis memuru Bilal Çam defnedildi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Polis memuru Bilal Çam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Geride bir çocuk bırakan Çam’ın cenazesi köyündeki mezarlığa defnedildi.

Kaza, 30 Haziran'da Ergani ilçesinde meydana geldi. Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Bilal Çam (40), Ergani ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. 

BİR ÇOCUK BABASIYDI

Diyarbakır'daki hastanede tedavi altına alınan 1 çocuk babası polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün kurtarılamadı.

Trafik kazasında ölen polis memuru Bilal Çam defnedildi - 1. Resim

AİLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Çam'ın cenaze namazı bugün memleketi Elazığ'da İzzetpaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılındı. Cenaze namazına Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kardeşi araştırmacı yazar Aygün Çam, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Trafik kazasında ölen polis memuru Bilal Çam defnedildi - 2. Resim

Kılınan namazın ardından polis memuru Bilal Çam, merkeze bağlı Balpınar köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Trafik kazasında ölen polis memuru Bilal Çam defnedildi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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