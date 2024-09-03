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Traktör devrildi, hala yeğen feci şekilde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Traktör devrildi, hala yeğen feci şekilde can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Meydana gelen kazada hala ve yeğeni feci şekilde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Korkunç kaza, Bağcaz Mahallesi'nde meydana geldi. A.K. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. 

HALA VE YEĞENİN ACI SONU

Meydana gelen kazada, A.K. ve D.T. atlayarak kurtulurken Sezer Karacan ve Ercan Tetik, traktörün altına kaldı. Hala ve yeğen oldukları öğrenilen iki kişi için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekipler, traktör altına kalan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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