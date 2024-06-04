Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Traktörden düşen emekli imam feci şekilde can verdi

Traktörden düşen emekli imam feci şekilde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Traktörden düşen emekli imam feci şekilde can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde direksiyon başında fenalaşarak hareket halindeki traktörden düşen emekli imam Emin Bekteş hayatını kaybetti. 70 yaşındaki Bekteş’in ölümü yakınlarını hüzne boğdu.

Korkunç olay, bugün saat 08.00 sıralarında Sevinçbey köyünde meydana geldi. 

DİREKSİYON BAŞINDAYKEN FENALAŞTI

Edinilen bilgiye göre, bahçesini sürmek için traktörüyle yola çıkan emekli imam Emin Bekteş, Beşevler mevkiinde direksiyon başındayken fenalaştı. 

Traktörden düşen emekli imam feci şekilde can verdi - 1. Resim

TEKERLEĞİN ALTINDA KALDI

Traktörden düşen Emin Bekteş, sağ arka tekerleğin altında kaldı. Yoldan geçen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk incelemede Emin Bekteş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MB Başkanı Fatih Karahan'dan fiyat istikrarı mesajı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Namazdan çıktı, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada - GündemNamazdan çıktı, silahlı saldırıya uğradıAYM, rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etti - Gündem"Cumhurbaşkanının rektör ataması yasaya aykırı"SPK uzman yardımcılığı sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında gözaltılar başladı - GündemSınav soruşturmasında FETÖ'den onlarca gözaltıManisa'da vatandaşlar 45 derecelik boğucu sıcakta zor anlar yaşadı - GündemVatandaş bayılmamak için ağaç altına kaçtıBursa Orhaneli'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - GündemBursa'da orman yangını!Erzincan İliç'te toprak altında kalan işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Gündemİliç'te toprak altında kalan 1 işçinin daha cesedi bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...