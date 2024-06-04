Traktörden düşen emekli imam feci şekilde can verdi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde direksiyon başında fenalaşarak hareket halindeki traktörden düşen emekli imam Emin Bekteş hayatını kaybetti. 70 yaşındaki Bekteş’in ölümü yakınlarını hüzne boğdu.

Korkunç olay, bugün saat 08.00 sıralarında Sevinçbey köyünde meydana geldi.

DİREKSİYON BAŞINDAYKEN FENALAŞTI

Edinilen bilgiye göre, bahçesini sürmek için traktörüyle yola çıkan emekli imam Emin Bekteş, Beşevler mevkiinde direksiyon başındayken fenalaştı.

TEKERLEĞİN ALTINDA KALDI

Traktörden düşen Emin Bekteş, sağ arka tekerleğin altında kaldı. Yoldan geçen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk incelemede Emin Bekteş'in hayatını kaybettiği belirlendi.