ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Pakistan'ın "Mekke İttifakı" kapsamında Suudi Arabistan'a askeri güç gönderme kararı hakkında konuştu. Trump, "Bence Suudi Arabistan’a yardım etmek istiyorlar. Bana göre bu iyi bir şey" ifadesini kullandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

ABD Başkanı Donald Trump, Texas ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Türkiye ve Pakistan’ın Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan’a askeri güç göndermeyi kabul etmesi ve Suudi Arabistan’a yönelik saldırının ardından Trump’a iki ülkenin konuşlandıracağı güçlere ilişkin görüşü soruldu.

Trump, "Bence Suudi Arabistan’a yardım etmek istiyorlar. Bana göre bu iyi bir şey" ifadelerini kullandı.

ABD'li Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson da, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahip olduğunu vurgulamıştı.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştı.

Trump'tan 'Mekke İttifakı' sorusuna cevap: Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala