TSK operasyonlara hız kesmeden devam ediyor: 5 PKK'lı terörist daha etkisiz
TSK, Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" denildi.
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor.
Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"