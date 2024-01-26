TSK operasyonlara hız kesmeden devam ediyor: 5 PKK'lı terörist daha etkisiz

TSK, Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" denildi.

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Ocak 2024 10:19 - Güncelleme: 26 Ocak 2024 10:23 - Güncelleme:

TSK, MSB, Haber

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