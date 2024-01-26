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    • TSK operasyonlara hız kesmeden devam ediyor: 5 PKK'lı terörist daha etkisiz

    TSK, Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" denildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    TSK operasyonlara hız kesmeden devam ediyor: 5 PKK&#039;lı terörist daha etkisiz
    TSK, MSB, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor.

    Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.

    Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TSKMSB
    Haberler > Gündem > TSK operasyonlara hız kesmeden devam ediyor: 5 PKK'lı terörist daha etkisiz
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