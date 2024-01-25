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    MSB açıkladı: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil terör yuvalarına düzenlenen operasyonlarda son bir haftada 82 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bir yıllık süreçte etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 2 bin 478'e ulaştığını aktaran Bakanlık "Teröristler için tek çıkış, yol Türk adaletine teslim olmaktır" ifadelerini kaydetti. 

    MSB açıkladı: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik nokta operasyonlarını sürdürülürken Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada 82 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıkca düzenlenen basın toplantısında konuşan MSB Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, “PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak 2023’ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 478’e ulaşmıştır. Yine bu hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist Habur’daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış, yol Türk adaletine teslim olmaktır” ifadelerini kullandı.

    SALDIRILARA MİSLİYLE YANIT

    Bölücü terör örgütünün Suriye uzantısının taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini hatırlatan Aktürk, “Bu saldırılara da gerekli karşılık misliyle verilmektedir. Nitekim, son bir haftada 17 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 56 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2023’ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 577’ye, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 661’e ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

    Sınır hattının cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunduğuna dikkati çeken Aktürk, “Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 191 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 3’ü FETÖ, 1’i PKK/YPG ve 4’ü DEAŞ olmak üzere 8’i terör örgütü mensubudur. 6 bin 430 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 498’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 15 bin 153 olmuştur” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    MsbPkkAsker
    Haberler > Güncel > MSB açıkladı: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
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