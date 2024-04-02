Tüfekle vurulan 11 yaşındaki çocuk öldü: Ev sahibi gözaltında

Sinop'ta, av tüfeğinin ateş alması sonucu vurulan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ev sahibi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sinop'un Durağan ilçesi Merkez Mahallesi’nde yaşayan Cemil ve Yasemin K. çiftinin çocukları 11 yaşındaki E.K. kardeşleriyle birlikte oynamak için akrabalarının evine gitti. Çocukların oynadığı sırada evde bulunan av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu E.K. vurularak ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.K, burada yapılan müdahalenin ardından önce Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne ardından Samsun 19 Mayıs Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. E.K. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili evde bulunan diğer çocukların ifadelerine başvurulurken, ev sahibi ise gözaltına alındı.