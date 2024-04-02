İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Tüfekle vurulan 11 yaşındaki çocuk öldü: Ev sahibi gözaltında

Tüfekle vurulan 11 yaşındaki çocuk öldü: Ev sahibi gözaltında

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Tüfekle vurulan 11 yaşındaki çocuk öldü: Ev sahibi gözaltında

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Sinop'ta, av tüfeğinin ateş alması sonucu vurulan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ev sahibi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sinop'un Durağan ilçesi Merkez Mahallesi’nde yaşayan Cemil ve Yasemin K. çiftinin çocukları 11 yaşındaki E.K. kardeşleriyle birlikte oynamak için akrabalarının evine gitti. Çocukların oynadığı sırada evde bulunan av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu E.K. vurularak ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.K, burada yapılan müdahalenin ardından önce Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne ardından Samsun 19 Mayıs Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. E.K. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili evde bulunan diğer çocukların ifadelerine başvurulurken, ev sahibi ise gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Boşanma aşamasındaki polis, konuşmak için gittiği eniştesini öldürdü - GündemBoşanma aşamasındaki polis, eniştesini öldürdüYargıtay'da başkanlık seçimi çıkmazda! 12'nci turda da sonuç çıkmadı - GündemYargıtay'da başkanlık seçimi çıkmazda73 yaşındaki baba 'engel' tanımıyor! Zihinsel engelli kızını her gün sırtında taşıyor - Gündem73 yaşındaki baba 'engel' tanımıyor...Kocaeli'de kadınları tehdit eden otobüs şoförünün ehliyetine el konuldu, aracı bağlandı - GündemOtobüs şoförüne uygulanan yaptırım belli oldu70 oğlaktan 57'si telef oldu! "Bu insanların geçimi, hayalleri bitti" - Gündem70 oğlaktan 57'si telef oldu! "Bu insanların geçimi, hayalleri bitti"Azaların mesleğini oy pusulasına yazmıştı! Muhtar adaylığı iptal edildi  - GündemBüyük umutlarla seçime girmişti! YSK adaylığını iptal ettiKan donduran kuyumcu cinayetinde yeni gelişme: 13 günlük firar takside bitti - Gündem13 günlük firar takside bittiŞeritten çıktı yine de telefonu elinden bırakmadı! İETT şoförünün skandal görüntüleri kamerada - GündemŞeritten çıktı yine de telefonu elinden bırakmadı!Yunan adalarına 'kapıda vize' dönemi başladı: İşte tüm detaylar... - GündemYunan adalarına 'kapıda vize' dönemi başladı: İşte tüm detaylar...Metina ve Gara'ya hava harekatı: 6 PKK'lı terörist etkisiz - GündemMetina ve Gara'ya hava harekatı: 6 PKK'lı terörist etkisiz
Sonraki Haber Yükleniyor...