Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'yı ziyaret edecek: 'Milliyetçiliğim bunu gerektiriyor'

Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'yı ziyaret edecek: 'Milliyetçiliğim bunu gerektiriyor'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tuğrul Türkeş, Osman Kavala&#039;yı ziyaret edecek: &#039;Milliyetçiliğim bunu gerektiriyor&#039;

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi olaylarının planlayıcısı ve finansörlerinden olma suçlamasıyla tutuklanan Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğini söyledi.

Türkeş “İşte gerçek millîlik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu” dedi.

"OSMAN KAVALA'NIN DURUMU, LABORATUVAR GİBİDİR"

Kavala’nın hukuksuz yargılandığına ilişkin daha önce demeçler veren ve paylaşımlar yapan Türkeş “Osman Kavala’nın durumu, laboratuvar gibidir. Altını kırmızıyla çizmek gerekir. Osman Kavala, casusluktan hüküm giymedi. Bu suçlamada delil bulunamadı, adam beraat etti. Gezi Parkı’yla ilgili davadan yargılandı. Ama yedi yıl süren bir yargılama mı olur?” dedi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin 35 yıllık sanayi devi resmen iflas etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'daki yüksek sıcaklığın neden olduğu plankton patlaması İznik Gölü'nü Maldivler'e çevirdi - GündemMaldivler değil Türkiye! Plankton patlaması bu hale getirdiTBMM'de panik anları! Gülizar Biçer Karaca rahatsızlandı, oturuma ara verildi - GündemBaşkanvekili rahatsızlandı, oturuma ara verildi'Müziğini sesini kısar mısınız?' dedi kurşunların hedefi oldu - Gündem'Müziğini sesini kısar mısınız?' uyarısı canından edecekti14 yıldır ehliyeti olmasına rağmen Hataylı Pelin Tuzluoğlu aracına yazdığı notla tüm korkularını yendi - GündemYazdığı not hayatını değiştirdi!Mine Elmas'ın ölmeden önce 5 kişiyi kurtardığı ortaya çıktı! Geride 2 evlat bıraktı... - GündemMine Elmas'ın ölmeden önce 5 kişiyi kurtardığı ortaya çıktı!Sıcaktan bunalanlara kötü haber Meteoroloji'den geldi: 7 derece daha artacak! - Gündem7 derece daha artacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...