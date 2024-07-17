Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'yı ziyaret edecek: 'Milliyetçiliğim bunu gerektiriyor'

MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi olaylarının planlayıcısı ve finansörlerinden olma suçlamasıyla tutuklanan Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğini söyledi.

Türkeş “İşte gerçek millîlik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu” dedi.

"OSMAN KAVALA'NIN DURUMU, LABORATUVAR GİBİDİR"

Kavala’nın hukuksuz yargılandığına ilişkin daha önce demeçler veren ve paylaşımlar yapan Türkeş “Osman Kavala’nın durumu, laboratuvar gibidir. Altını kırmızıyla çizmek gerekir. Osman Kavala, casusluktan hüküm giymedi. Bu suçlamada delil bulunamadı, adam beraat etti. Gezi Parkı’yla ilgili davadan yargılandı. Ama yedi yıl süren bir yargılama mı olur?” dedi.