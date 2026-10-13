Bursa'da elektronik cihaz servis hizmeti sunan bir firma hakkında 2026 yılında şikayetlerin katlanması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yapılan incelemeler ve CİMER başvurularının ardından firmaya 1,5 milyon lirayı aşan idari para cezası kesildi.

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Elektronik cihaz teknik servis sektöründe hizmet veren bir firma, tüketici mağduriyetleri ve artan şikayetler nedeniyle Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı.

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'ne ulaşan başvuruların 2026 yılı içerisinde belirgin şekilde tırmanışa geçmesi üzerine yetkililer kapsamlı bir denetim ve inceleme süreci başlattı.

CİMER BAŞVURULARI SONRASI İNCELEME DERİNLEŞTİRİLDİ

Yürütülen titiz denetimler sonucunda mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen firmaya toplam 1 milyon 524 bin 540 lira idari para cezası uygulandı.

Tüketiciyi bezdiren elektronik cihaz servisine milyonluk ceza: Ticaret Bakanlığı acımadı...

Bakanlık, sadece 6 Ekim 2026 tarihinde CİMER üzerinden firmayla ilgili 6 ayrı şikayet alındığını aktardı. Bu başvuruların ikisi kapsamında doğrudan denetim yapılarak firmadan resmi bilgi ve belgeler istendi, eksik evrakı bulunan diğer 4 başvuru sahibi ise süreç hakkında bilgilendirildi.

Bakanlık açıklaması şu şekilde:

"Firma hakkında Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüzce toplam 1 milyon 524 bin 540 lira idari para cezası uygulanmıştır. 6 Ekim 2026 tarihinde firma hakkında ulaşan 6 ayrı CİMER başvurusu da değerlendirmeye alınmıştır. Bu başvuruların 2’si kapsamında denetim gerçekleştirilerek firmadan bilgi ve belge talep edilmiş, eksik belgelerin tamamlanması gereken diğer 4 başvuru için ise başvuru sahiplerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

Tüketiciyi bezdiren elektronik cihaz servisine milyonluk ceza: Ticaret Bakanlığı acımadı...

CİMER, Haksız Fiyat Artışı (HFA) sistemi, yazılı başvurular, telefon ve diğer kanallar aracılığıyla ulaşan her başvuru kendi kapsamı ve mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle değerlendirilmekte; gerekli inceleme ve denetimler gerçekleştirilerek mevzuata aykırılık tespit edilmesi hâlinde idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Tüketicilerimizin hak ve menfaatlerinin korunması, hizmet kalitesinin artırılması ve hukuka aykırı uygulamaların önlenmesi amacıyla denetimlerimiz aynı kararlılıkla devam edecektir"

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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