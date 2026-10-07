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Ekonomi

E-ticaret ile satılan ürünler yazılımla mercek altında: İnternetten alışverişe yapay zekâlı denetim

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E-ticaret ile satılan ürünler yazılımla mercek altında: İnternetten alışverişe yapay zekâlı denetim
Başlık ResmiE-ticaret ile satılan ürünler yazılımla mercek altında: İnternetten alışverişe yapay zekâlı denetim

İnternetten alışverişte yapay zekâlı denetim dönemi başlıyor. Ticaret Bakanlığı, e-PGD sistemiyle milyonlarca ürünü tarayarak güvenlik riski taşıyan ürünleri daha hızlı tespit edecek.

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

İnternetten alışverişte ürün güvenliğinin denetlenmesinde yapay zekâ dönemi başlıyor. Ticaret Bakanlığı, e-Ticaret siteleri ve çevrim içi pazar yerlerinde satışa sunulan ürünlerin güvenliğini daha etkin takip edebilmek amacıyla Elektronik Piyasa Gözetimi ve Denetimi (e-PGD) sistemini devreye almaya hazırlanıyor.

Sistem, ürün ilanlarında yer alan metin ve görselleri yapay zekâ ile analiz ederek güvenlik riski taşıyan ürünlerin tespit edilmesine yardımcı olacak. Böylece milyonlarca ürünün bulunduğu dijital pazarda denetimler risk esaslı ve daha hızlı yürütülecek.

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Yeni sistemle internette satışa çıkarılan ürünlerin teknik düzenlemelere uygun olup olmadığı da elektronik ortamda değerlendirilecek. Denetimde ilanda bulunması gereken ürün kimliği, izlenebilirlik ve uygunluk bilgilerinin de önemi artacak.

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E-Ticaret platformlarından gelen verilerin takibi, ürün bilgilerinin kontrol edilmesi, doğrulanması ve raporlanması da sistem üzerinden yürütülebilecek. Ayrıca mevzuata uygun satış yapan işletmeler haksız rekabete karşı korunurken sahada denetim gerektiren ürünlerin belirlenmesine de katkı sağlayacak. Sistemin teknik altyapısının güçlendirilmesi için bu yıl 46 milyon 80 bin liralık sunucu ve bilgisayar yatırımı yapıldı.

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