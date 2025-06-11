Turistler tuvalet için asırlık Osmanlı halısını çiğniyor… Beyazıt Kapalı Çarşı esnafı isyan etti

İstanbul’da turistik ziyaretin en fazla olduğu noktalardan olan Kapalı Çarşı Beyazıt Meydanı bölgesinde sadece esnafın yaptırdığı 4 kişilik umumi tuvalet yer alıyor. Sahaflar Çarşısı’nın kapandığı saatlerde hizmet vermeyen tuvalet dışında bölgede ihtiyacın giderilmemesi esnafı isyan noktasına getirdi. Beyazıt Camii ve Sahaflar Çarşısı Derneği Başkanı Adil Sarmusak turistlerin Beyazıt Camii'ni tuvalete gitmek için köprü gibi kullandığını, verilen dilekçelerin ihtiyacı çözmediğini ifade etti.

Beyazıt Meydanı, Sahaflar Çarşısı, Kapalı Çarşı ve etrafı yıllardır çözülemeyen bir umumi tuvalet problemi yaşıyor.

Her gün yüzbinlerce insanın gelip geçtiği bir bölge olduğu için turistler Beyazıt Sahaflar Çarşısı tarafındaki tuvaleti kullanıyor. 4 kişilik küçük tuvaletin önünde kuyruklar oluşuyor.

Yıllardır çözülemeyen bu duruma isyan eden esnaf, bölgede alternatif olarak gösterilen tuvaletlerin de tek kişilik olduğunu, tatil günlerinde çarşının kapanmasıyla kuyrukların daha da arttığını söylüyor.

Beyazıt Camii ve Sahaflar Çarşısı Derneği Başkanı Adil Sarmusak, Sahaf Turan Mustafa Türkmenoğlu, esnaf Recai Akyol yıllardır yaşanan problemi dile getirdi.

"BAYRAMDA KAPATTIK KİMSE GİREMEDİ"

Başkan Adil Sarmusakyetkilileri şu sözlerle vazifeye çağırıyor:

“Beyazıt Camii'nin sahaflar girişinde 1972 yılında cemaatten 4-5 arkadaşla birkaç göz tuvalet yaptık o zamanın inşaat tarzıyla ve sınırlı imkanlarla. Şu an için iç açmayan bir yapısı var. 15 senedir uğraşıyorum kapısını çalmadığım makam kalmadı kimse üzerine almadı.

Eskiden cadde üzerinde bir tuvalet vardı meydan yapılırken yıktılar, geçidin altında bir tuvalet vardı onu da kaldırdılar, sahaflar çarşısında bir tuvalet vardı birisi satın aldı dükkan yaptı, şimdi hediyelik eşya satıyor. Burası zaten ortada değil, görünmüyor, insanlar bulmakta sıkıntı çekiyor, bulsalar da sıra gelmiyor.

Tuvalet kuyrukları uzuyor erkekler bir köşeye çekiliyor ama kadınlar ıstıraptan ağlamaklı oluyor. Bu büyük bir sosyal ihtiyaç, bayramda kapattık kimse giremedi mesela."

Beyazıt Camisi'nin, 51 parçadan oluşan 1784 metrekarelik el dokuması 136 yıllık halısı 2 yıl süren bir çalışmayla restore edilmişti. Halı II. Abdülhamid Han Dönemi'nde 1889 yılında Hereke Fabrikasında dokunmuştu.

BEYAZIT CAMİİ'NİN TARİHİ HALISI BERBAT EDİLİYOR

Sarmusak çaresiz kalan turistlerin camiye de zarar verdiğini, adeta yol gibi kullandığını şöyle ifade ediyor:

"Çaresiz kalan turistlercaminin orta kapısından giriyor Abdülhamid Han’dan kalma nefis halıları ayakkabılarıyla çiğneye çiğneye doğu tarafındaki orta kapıya koşuyor. Camimizi de berbat ediyorlar.

Beyazıt Camii çevresinde sadece Müslümanların değil bütün insanların ihtiyacına cevap verecek bir tuvalet yapılması lazım. Ben yıllardır Fatih Müftülüğüne, İstanbul Müftülüğüne, Diyanet İşleri Başkanlığına, Fatih ve Büyükşehir Belediyesine, Valiliğe müracaat ettim tek cevap gelmedi daha. Dilekçeler elimde...

Beni Kasımpaşalara mı yollamadılar yok şehir planlama, netice çıkmadı ama. Yerin altında olmazmış tarihi mekanmış, e yerin üstünde yapın o zaman, çay ocağı ve kafe yapıyorsanız bunu da yapabilirsiniz. İnsanların acilen çaya mı ihtiyacı var, helaya mı yoksa?”

YILLARDIR TUVALET PROBLEMİ ÇÖZÜLMEDİ

Sahaf Turan Mustafa Türkmenoğlu "Çarşının kuruluşunda büyük bir tuvaletimiz vardı. Ancak orası belediye tarafından ihaleye çıkarıldı. Alan kişi da burayı dükkana çevirdi" diyerek bölgede umumi bir tuvaletin ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Yıllardır bölgede esnaflık yapan Recai Akyol da yıllardır problemin çözülmediği dile getirerek "Yetkililerin buna bir çözüm getirmesini istiyoruz" dedi.