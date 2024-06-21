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Turizm merkezinde faciaya ramak kala! Fotoğraf çektikten sonra otomobillerine bindiler ve...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Turizm merkezinde faciaya ramak kala! Fotoğraf çektikten sonra otomobillerine bindiler ve...

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de seyir terasında fotoğraf çektikten sonra otomobiline binen bir aile faciadan döndü. Freni tutmayan otomobili takla atan aile, kazadan yara almadan kurtuldu.

Bayburt üzerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'e gelen bir aile fotoğraf çekmek için seyir terasında otomobili park etti. Fotoğraf çektikten sonra yol kenarında park halinde bulunan araca binen aile faciadan döndü.

59 ZG 320 plakalı otomobilin sürücüsü yokuş aşağı inerken frenlerin tutmadığını fark edince başka otomobillere çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücüsünün manevrası sonucu otomobil takla atarak ters döndü. Otomobilin içerisinde bulunan sürücü, eşi ve 2 çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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