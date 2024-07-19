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Türk askeri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 15 teröristi öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde tespit edilen terör örgütü PKK unsurlarına operasyon düzenlendiğini açıkladı. 15 teröristin öldürüldüğünü duyuran bakanlık, operasyondan görüntüler de paylaştı.

Türk askeri yurdun her noktasında olduğu gibi, sınır ötesinde de terör örgütleriyle amansız mücadelesine devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, son gelişmeler hakkında açıklama yaptı.

Türk askeri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 15 teröristi öldürdü - 1. Resim

15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" açıklamasıyla operasyonun detaylarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

Türk askeri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 15 teröristi öldürdü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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