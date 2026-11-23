Ankara'daki zirvede ortaya konulan “Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik” ülküsü, “TDT Haritası” olarak hayat buluyor. Buna göre, üye devletlerin ekonomik, sosyal ve kültürel röntgeni çekilecek ve TDT Temel Haritası ile dünyaya ilan edilecek.

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Ortak tarih, aynı dilin izleri, köklü kültürel bağlar ve ortak gelecek hedefi... Türk devletlerini birbirine bağlayan değerler şimdi bir haritada buluşuyor. Türk dünyasının birlikteliğini görünür kılacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Temel Haritasının hazırlanmasında sona gelindi.

TDT Haritası Üretimi Alt Çalışma Grubu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Ankara’nın katkısıyla sürdürülen çalışma, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin haritacılık alanındaki yansımalarından biri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz ay Türkiye’nin ev sahipliğinde, “Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik” temasıyla gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi’nde yayımlanan Ankara Bildirisi’nde ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra kültürel ve insani temasların artırılmasına yönelik kararlara da yer verildi.

HER ALANDA TAM ORTAKLIK

Türk Dünyası Haritasının en önemli özelliklerinden biri, temel coğrafi bilgilerin yanı sıra tarihî, kültürel ve toplumsal unsurlarla da zenginleştirilecek olması. İlk aşamada topografya, hidrografya, bitki örtüsü ve yerleşim yerleri gibi temel coğrafi bilgileri içeren bir altlık harita oluşturuldu. Bu temel yapı üzerine yerleşim yerlerinin adları, idari yapılanmalar, nüfus dağılımı, göç hareketleri, tarihî eserler ve kültür varlıkları gibi farklı tematik bilgiler eklenecek.

Türk dünyası tek haritada buluşacak: Ülkeler arası iş birliği yeni bir safhaya taşınıyor

ÖRF, ÂDET, LEHÇE, SOFRA...

Haritanın tematik içeriğinde örf, âdet ve gelenekler, konuşulan lehçeler, yöresel yemekler ve kültürel motifler gibi unsurların da yer alması planlanıyor. Böylece farklı ülkelerdeki benzerlikler ve ortak kültürel değerler görsel olarak karşılaştırılabilecek. Yerleşim yeri adları incelendiğinde bir ülkede kullanılan köy veya şehir isimlerinin başka bir Türk devletinde de bulunduğu görülebilecek.

FARKLI ÜLKELER AYNI ESTETİK

Benzer şekilde, yöresel yemekler üzerinden yapılacak bir çalışmada aynı veya benzer yemek kültürlerinin farklı coğrafyalarda yaşatıldığı ortaya konulabilecek. Halı motifleri de bu ortak kültürel mirasın somut örneklerinden biri olacak. Kayseri halılarında kullanılan motiflerin Azerbaycan ve Kazakistan’daki örneklerle karşılaştırılması, farklı coğrafyalarda yaşatılan ortak estetik anlayışın izlerini ortaya koyabilecek.

ASLINDA HEPİMİZ AYNIYIZ

Farklı ülkelerde yaşayan vatandaşların birbirlerini yalnızca uzak coğrafyalardaki toplumlar olarak değil, ortak tarihsel ve kültürel mirası paylaşan topluluklar olarak tanımalarına imkân sağlayacak çalışma, Türk dünyasına yönelik aidiyet duygusunun gelişmesine de katkıda bulunacak.

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