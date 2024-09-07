Türk iş adamı dünyaca ünlü tabloyu 27,7 milyon dolara satın aldı!

Francis Bacon'un çizdiği, sanat dünyasının önemli eseri "Portrait of George Dyer Crouching" 24 milyon dolara satıldı. Türk iş adamı Halit Cıngıllıoğlu, New York’taki Sotheby’s müzayedesinde açık artırmadan ek ücretleriyle birlikte toplam 27,7 milyon dolara satın aldı.

Türk iş insanı Halit Cıngıllıoğlu, sanat dünyasında büyük yankı uyandıran bir adım attı. Dünya çapında tanınan İngiliz ressam Francis Bacon'ın ikonik eseri "Portrait of George Dyer Crouching" adlı tabloyu, New York'ta gerçekleştirilen Sotheby’s müzayedesinde 27,7 milyon dolara satın alarak sanat koleksiyonuna prestijli bir eser daha ekledi. Bu büyük sanat yatırımı, Türkiye'de olduğu kadar uluslararası sanat çevrelerinde de geniş yankı buldu.

FRANCİS BACON'IN "PORTRAİT OF GEORGE DYER CROUCHİNG" TABLOSU

1966 yılında ilk kez Paris'teki Galerie Maeght'te sergilenen bu eser, Bacon’ın hayatındaki aşkı ve ilham kaynağı George Dyer'ı resmediyor. Dyer ve Bacon arasındaki karmaşık ilişki, sanatçının en derin ve içsel çalışmalarına ilham vermişti. Bu portre de, Bacon’ın sanatında önemli bir yere sahip olan eserlerden biri olarak kabul ediliyor.

Sotheby’s müzayedesinde satışa çıkarılan bu eserin değeri 30 ila 50 milyon dolar arasında tahmin ediliyordu. Ancak müzayede, Oliver Barker yönetiminde 22 milyon dolardan başladı ve nihayetinde eser 24,5 milyon dolara satıldı. Ek ücretlerle birlikte toplamda 27,7 milyon dolar olan satış fiyatı, sanat camiasında büyük dikkat çekti. Eseri satın alan kişi, uzun süre kamuoyundan gizlenmişti. Ancak ABD merkezli Puck sitesinde yayımlanan bir haberde tabloyu alan kişinin Türk iş insanı Halit Cıngıllıoğlu olduğu ortaya çıktı.

Cıngıllıoğlu’nun bu prestijli eseri satın alması, uluslararası sanat çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. New York'ta düzenlenen müzayedede gerçekleşen satış, sanatseverler ve koleksiyonerler tarafından dikkatle takip edildi. ABD merkezli Puck sitesinde yayımlanan bir haberde, tabloyu satın alan kişinin Halit Cıngıllıoğlu olduğu doğrulandı.

HALİT CINGILLIOĞLU KİMDİR?

Halit Cıngıllıoğlu, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden biridir. Aynı zamanda sanat koleksiyonculuğu alanında da dikkat çeken Cıngıllıoğlu, uluslararası müzayedelerde aldığı önemli eserlerle biliniyor.

Halit Cıngıllıoğlu, uluslararası sanat çevrelerinde saygın bir koleksiyoncu olarak tanınıyor. Dünyanın en prestijli sanat yayınlarından biri olan ARTnews, Cıngıllıoğlu’nu birçok kez “Dünyanın En İyi 200 Koleksiyoneri” listesine dahil etti. 2023 yılında kardeşi Kemal Has Cıngıllıoğlu ile birlikte bu listeye yeniden giren iş insanı, sanat koleksiyonculuğundaki başarılarıyla küresel sanat dünyasında önemli bir yer edindi.