Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Türk iş adamı dünyaca ünlü tabloyu 27,7 milyon dolara satın aldı!

Türk iş adamı dünyaca ünlü tabloyu 27,7 milyon dolara satın aldı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk iş adamı dünyaca ünlü tabloyu 27,7 milyon dolara satın aldı!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Francis Bacon'un çizdiği, sanat dünyasının önemli eseri "Portrait of George Dyer Crouching" 24 milyon dolara satıldı. Türk iş adamı Halit Cıngıllıoğlu, New York’taki Sotheby’s müzayedesinde açık artırmadan ek ücretleriyle birlikte toplam 27,7 milyon dolara satın aldı.

Türk iş insanı Halit Cıngıllıoğlu, sanat dünyasında büyük yankı uyandıran bir adım attı. Dünya çapında tanınan İngiliz ressam Francis Bacon'ın ikonik eseri "Portrait of George Dyer Crouching" adlı tabloyu, New York'ta gerçekleştirilen Sotheby’s müzayedesinde 27,7 milyon dolara satın alarak sanat koleksiyonuna prestijli bir eser daha ekledi. Bu büyük sanat yatırımı, Türkiye'de olduğu kadar uluslararası sanat çevrelerinde de geniş yankı buldu.

Türk iş adamı dünyaca ünlü tabloyu 27,7 milyon dolara satın aldı! - 1. Resim

FRANCİS BACON'IN "PORTRAİT OF GEORGE DYER CROUCHİNG" TABLOSU

1966 yılında ilk kez Paris'teki Galerie Maeght'te sergilenen bu eser, Bacon’ın hayatındaki aşkı ve ilham kaynağı George Dyer'ı resmediyor. Dyer ve Bacon arasındaki karmaşık ilişki, sanatçının en derin ve içsel çalışmalarına ilham vermişti. Bu portre de, Bacon’ın sanatında önemli bir yere sahip olan eserlerden biri olarak kabul ediliyor.

Türk iş adamı dünyaca ünlü tabloyu 27,7 milyon dolara satın aldı! - 2. Resim

Sotheby’s müzayedesinde satışa çıkarılan bu eserin değeri 30 ila 50 milyon dolar arasında tahmin ediliyordu. Ancak müzayede, Oliver Barker yönetiminde 22 milyon dolardan başladı ve nihayetinde eser 24,5 milyon dolara satıldı. Ek ücretlerle birlikte toplamda 27,7 milyon dolar olan satış fiyatı, sanat camiasında büyük dikkat çekti. Eseri satın alan kişi, uzun süre kamuoyundan gizlenmişti. Ancak ABD merkezli Puck sitesinde yayımlanan bir haberde tabloyu alan kişinin Türk iş insanı Halit Cıngıllıoğlu olduğu ortaya çıktı.

Türk iş adamı dünyaca ünlü tabloyu 27,7 milyon dolara satın aldı! - 3. Resim

Cıngıllıoğlu’nun bu prestijli eseri satın alması, uluslararası sanat çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. New York'ta düzenlenen müzayedede gerçekleşen satış, sanatseverler ve koleksiyonerler tarafından dikkatle takip edildi. ABD merkezli Puck sitesinde yayımlanan bir haberde, tabloyu satın alan kişinin Halit Cıngıllıoğlu olduğu doğrulandı.

Türk iş adamı dünyaca ünlü tabloyu 27,7 milyon dolara satın aldı! - 4. Resim

HALİT CINGILLIOĞLU KİMDİR?

Halit Cıngıllıoğlu, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden biridir. Aynı zamanda sanat koleksiyonculuğu alanında da dikkat çeken Cıngıllıoğlu, uluslararası müzayedelerde aldığı önemli eserlerle biliniyor. 

Halit Cıngıllıoğlu, uluslararası sanat çevrelerinde saygın bir koleksiyoncu olarak tanınıyor. Dünyanın en prestijli sanat yayınlarından biri olan ARTnews, Cıngıllıoğlu’nu birçok kez “Dünyanın En İyi 200 Koleksiyoneri” listesine dahil etti. 2023 yılında kardeşi Kemal Has Cıngıllıoğlu ile birlikte bu listeye yeniden giren iş insanı, sanat koleksiyonculuğundaki başarılarıyla küresel sanat dünyasında önemli bir yer edindi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsrailli bakana kum atmıştı, tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MİT PKK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı öldürdü - GündemMİT Süleymaniye'de yok ettiMHP'den Halk TV'deki Devlet Bahçeli sözlerine sert tepki: Sicilli bir Halt TV’ye dönüşmüştür - Gündem"Artık sicilli bir Halt TV'ye dönüşmüştür"Gazze'de katliam devam ediyor! Son 48 saatte 61 kişi hayatını kaybetti - GündemGazze'de katliam devam ediyor!Muğla'daki korkutan yangına havadan ve karadan müdahale - GündemMuğla'da yangın! Ekipler müdahale ediyorZehir tacirleri uyuşturucuyu peynir bidonuna sakladı - GündemZehir tacirleri uyuşturucuyu peynir bidonuna sakladıEvinin önünde pusu kurdular: Geride acılı bir eş ve iki çocuk bıraktı - GündemEvinin önünde pusu kurdular: Geride acılı bir eş ve iki çocuk bıraktı
Sonraki Haber Yükleniyor...