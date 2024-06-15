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Türk jetleri Almanya'daki tatbikatta dünyayı hayran bıraktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Almanya'da gerçekleşen NATO Tiger Meet Tatbikatı-2024'te yer aldı. Türk pilotlar, dünyanın anbean takip ettiği tatbikatta gövde gösterisi yaptı.

NATO Tiger Meet Tatbikatı-2024 Almanya'da gerçekleşti. 3-14 Haziran arasında yapılan tatbikatta Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı da yer aldı.

ALMANYA TÜRK JETLERİNİ İZLEDİ

Almanya’da 3-14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen NATO Tiger Meet Tatbikatı-2024’e katılan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 3 adet F-16 uçağı ve 49 personelimiz, tatbikatı başarı ile tamamladı.

Tatbikat kapsamında dost ve müttefik ülkelere ait değişik tip uçaklar ile 22 sorti icra edildi.

Türk jetleri Almanya'daki tatbikatta dünyayı hayran bıraktı - 1. Resim

TÜRK F-16'SI 3. OLDU

Tatbikata katılan toplam 21 filonun arasında yapılan yarışma sonucunda, Hava Kuvvetlerimiz kırmızı desenli uçağımız ile en iyi boya tasarımına sahip uçak kategorisinde üçüncülük elde etti.

Türk jetleri Almanya'daki tatbikatta dünyayı hayran bıraktı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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