Türk jetleri Almanya'daki tatbikatta dünyayı hayran bıraktı

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Almanya'da gerçekleşen NATO Tiger Meet Tatbikatı-2024'te yer aldı. Türk pilotlar, dünyanın anbean takip ettiği tatbikatta gövde gösterisi yaptı.

NATO Tiger Meet Tatbikatı-2024 Almanya'da gerçekleşti. 3-14 Haziran arasında yapılan tatbikatta Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı da yer aldı.

ALMANYA TÜRK JETLERİNİ İZLEDİ

Almanya’da 3-14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen NATO Tiger Meet Tatbikatı-2024’e katılan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 3 adet F-16 uçağı ve 49 personelimiz, tatbikatı başarı ile tamamladı.

Tatbikat kapsamında dost ve müttefik ülkelere ait değişik tip uçaklar ile 22 sorti icra edildi.

TÜRK F-16'SI 3. OLDU

Tatbikata katılan toplam 21 filonun arasında yapılan yarışma sonucunda, Hava Kuvvetlerimiz kırmızı desenli uçağımız ile en iyi boya tasarımına sahip uçak kategorisinde üçüncülük elde etti.