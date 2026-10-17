Türk ordusu 80 adet sipariş etti! ANKA-3 için ikinci üretim bandı hazırlanıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağı için 80 adet sipariş verdi. ANKA-3'ün yeni üretim hattının kasım ayında açılması planlanırken, yeni hattın daha büyük gövdeye ve artırılmış faydalı yük kapasitesine sahip insansız savaş uçağının üretiminde kullanılacağı belirtildi.
Türk ordusuna ilk teslimatının 2027'de yapılması planlanan yerli insansız savaş uçağı ANKA-3 için kritik bir adım daha atıldı.
TUSAŞ tarafından geliştirilen savaş uçağı için ikinci üretim bandının hazırlandığı belirtilirken, Türk ordusunun onlarca adet ANKA-3 siparişi verdiği aktarıldı.
TSK'DAN 80 ANKA-3 SİPARİŞİ
Breaking Defense'in haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri ikinci üretim bandına hazırlanan ANKA-3 için 80 adet sipariş verdi.
Dış basınında da büyük yankı uyandıran dev sipariş paketinin, ANKA-3'ü seyir füzeleri taşıyabilen ve hava-hava muharebesine girebilen gizli insansız savaş uçaklarına yönelik atılımının merkez parçası haline getireceği vurgulandı.
YENİ BANT GELİŞMİŞ ANKA-3'Ü ÜRETECEK
TUSAŞ yetkilileri, kasım ayında açılması planlanan yeni üretimde bandında daha büyük gövdeye ve artırılmış faydalı yük kapasitesine sahip ANKA-3'ün üretileceğini belirtti.
İnsansız savaş uçağının ilk üretim bandındaki 1.3 tonluk taşıma kapasitesinin yeni üretim bandıyla beraber 1.75 tona çıkarılması bekleniyor.
MÜHİMMAT KAPASİTESİ ARTTIRILACAK
Geliştirilmiş yeni serinin daha fazla mühimmat taşıyabileceğinin altı çizilirken, ikinci ürettim bandından çıkacak ilk uçağın yakında testlere başlayacağı ifade edildi.
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, geçtiğimiz günlerde ANKA-3'e ilişkin açıklamasında "Şimdi ikinci konfigürasyon olarak adlandırdığımız, nihai seri üretim konfigürasyonunun prototip üretimine başladık. Bu yılın sonunda ortaya çıkacak ve yeni versiyonun ilk uçuşunu gelecek yılın ilk çeyreğinde yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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ÜST DÜZEY ÖZELLİKLERİ İLE ÖNE ÇIKIYOR
ANKA-3, yüksek ses altı hızlara ulaşabiliyor ve 40.000 feete kadar irtifalarda faaliyet gösterebiliyor. İki iç istasyonda 650 kilogram, iç kanat istasyonlarında 650 kilogram ve dış istasyonlarda 100 kilogram olmak üzere toplamda 1250 kilogram yük taşıyabiliyor ve SOM-J seyir füzesi, MK-82 bombaları ve TOLUN mühimmatı kullanması planlanıyor.