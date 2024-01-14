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    Türkiye 9 şehidine ağlarken PKK destekçisi DEM Öcalan'a selam gönderdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralandı. Türkiye şehitlerine ağlarken PKK destekçisi DEM Partisi, terörist ele başı Öcalan'a selam gönderdi.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman askerimiz şehit oldu. 4 askerimiz ise yaralandı. Türkiye'nin yüreği şehit ateşiyle yanarken, PKK'nın siyasi ayağı DEM Partisi, 25 yıl önce Türk askeri tarafından yakalanarak İmralı'ya hapsedilen terörist ele başı Abdullah Öcalan'a selam çaktı.

    TÜRKİYE'NİN YÜREĞİNE ATEŞ DÜŞTÜ

    Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez ve İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ile İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin şehit oldu. 9 askerin şehit olması Türkiye'nin yüreğini dağladı. Tüm yurtta töröre lanet sloganları atılırken, şehitler ebediyete uğurlanmaya başlandı.

    ŞEHİTLER VARKEN ÖCALAN'A SELAM ÇAKTI

    PKK/KCK/YPG/PYD'nin siyasi uzantısı HDP/DEM Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayları tanıtımı programı, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a saygı ve selam konuşması ile başladı. Yerel seçimlerde Diyarbakır'dan aday gösterilecek bir isim, 25 yıl önce Türk askeri tarafından yakalanarak İmralı'ya hapsedilen terörist ele başı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi.

    "ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK"

    Kahraman Mehmetçiklerimizin intikamı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarla alındı. Terör yuvaları hem karadan hem de havadan ateşe alındı. Milli Savunma Bakanlığı, dün Irak'ın kuzeyinde şehit olan 9 askerin ardından etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiğini açıkladı. Irak ve Suriye'de ise 25 hedef imha edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DEMŞehit
    Haberler > Gündem > Türkiye 9 şehidine ağlarken PKK destekçisi DEM Öcalan'a selam gönderdi
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