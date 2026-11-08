Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek COP31 öncesinde güvenlik hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yürütülen güvenlik çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirve için güvenlik hazırlıklarının tüm birimlerin katılımıyla devam ettiği belirtildi.

Türkiye COP31'e hazırlanıyor! Güvenlik önlemleri en üst seviyede

TÜM KURUMLAR KOORDİNASYON İÇİNDE

Zirve kapsamında Türkiye'ye gelecek devlet ve hükümet başkanları, uluslararası heyetler ve diğer katılımcılar ile vatandaşların güvenliğinin en üst düzeyde sağlanmasının hedeflendiği aktarıldı. Bu doğrultuda ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde hareket edildiği kaydedildi.

Açıklamada, COP31'in huzur ve güven ortamında tamamlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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