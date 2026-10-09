ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Türkiye'ye F-35'lerin teslimatına ilişkin açıklamasının ardından yıllardır hangarda bekletilen savaş uçaklarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Rubio, Yunanistan ziyareti sırasında, Donald Trump'ın Ankara'ya F-35'leri vermek konusunda istekli olduğunu vurgulayarak, uçakların bir bölümü için ödeme yapıldığını hatırlattı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Atina ziyareti sırasında verdiği röportajda Türkiye’nin F-35 programına ve savaş uçaklarının teslimatına yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.

"TRUMP İSTEKLİ, ÖDEMELERİN BİR KISMI YAPILDI"

Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu ifade eden Rubio, 2 uçağın ödemesinin yapıldığına dikkat çekerek ABD Başkanı Donald Trump’ın F-35 uçaklarını Türkiye’ye vermek istediğini söyledi.

Türkiye için üretilen F-35'lerin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Rubio yeşil ışık yakmıştı

HANGARDA BEKLETİLEN F-35'LER YILLAR SONRA YENİDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye’ye tedarik edilmesi için üretilen 6 adet F35-A, ABD’de bulunan depoda bekletiliyor. Uçakların bakımları düzenli olarak yapılıyor.

Öte yandan Türkiye için üretilen F-35 savaş uçaklarının ABD’deki hangarlarda tutulduğu yeni görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye için üretilen F-35'lerin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Rubio yeşil ışık yakmıştı

"TÜRKİYE-YUNANİSTAN KRİZİ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Rubio, Yunanistan ile Türkiye'nin arasında Ege ya da Kıbrıs kaynaklı sorun çıkması ihtimaline ilişkin, "Benim için böyle bir şeyin yaşanması akılalmaz bir durum olurdu. Bu iki ülke, NATO müttefiki ve NATO ortağı." dedi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala