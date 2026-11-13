Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik önemli bir adım atıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Türkiye ile Avrupa Birliği arasında elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik önemli bir adım attık. Sürecin tamamlanmasıyla Türkiye’de kullanılan nitelikli elektronik imzaların ve mühürlerin Avrupa Birliği ülkelerinde de tanınmasının önü açılacak” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile AB arasında elektronik imzaların ve elektronik mühürlerin karşılıklı tanınmasına yönelik başlatılan iş birliği sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’yi Ticaret Bakanlığının koordinatör, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) ise icracı kurum olarak temsil ettiği toplantının 9 Kasım 2026 tarihinde Moldova’nın başkenti Kişinev’de gerçekleştirildiğini belirtti.

Türkiye ile AB arasında e-imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik süreç başladı

“ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK”

Toplantı kapsamında Avrupa Komisyonu ile Niyet Beyanı teati edildiğini ifade eden Uraloğlu, “Türkiye ile Avrupa Birliği arasında elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik önemli bir adım attık. Bu iş birliğiyle ülkelerimiz arasındaki dijital ticaretin geliştirilmesini ve sınır ötesi işlemlerin kolaylaştırılmasını hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Elektronik imzaların karşılıklı tanınmasının Türkiye ile AB arasındaki dijital entegrasyonu güçlendireceğini belirten Bakan Uraloğlu, “Sürecin tamamlanmasıyla Türkiye’de kullanılan nitelikli elektronik imzaların ve mühürlerin Avrupa Birliği ülkelerinde de tanınmasının önü açılacak.” dedi.

"SINIR ÖTESİ İŞLEMLER KOLAYLAŞACAK"

Uraloğlu, elektronik imzaların ve elektronik mühürlerin karşılıklı tanınmasının özellikle uluslararası ticarette önemli kolaylıklar sağlayacağını belirtti. Türk şirketlerinin AB’nin dijital ticaret sistemlerine katılımının destekleneceğini ifade eden Uraloğlu, kamu ihalelerine uzaktan katılım, işlemlerin dijital ortamda takibi, sigortacılık ve ticaretin finansmanı gibi alanlarda da sınır ötesi işlemlerin kolaylaşacağını kaydetti.

AB İLE ORTAK ÇALIŞMA GÜNDEMİNE ALINDI

Türkiye ile AB arasında elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik çalışmaların daha önce de gündeme geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, 13 Ekim 2026 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı’na işaret etti.

Uraloğlu, söz konusu toplantının ardından yayımlanan Ortak Bildiri’de elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik teknik çalışmaların başlatılmasının ortak gündeme alındığını belirterek Avrupa Komisyonunun Türkiye’nin girişimini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Avrupa Komisyonunun, EU4Digital III Bölgesel Programı gibi mekanizmalar aracılığıyla sürecin finansal olarak desteklenmesine yönelik iş birliği seçeneklerinin değerlendirilmesine açık olduğunu ifade eden Uraloğlu, çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüleceğini bildirdi.

İLK TEKNİK TOPLANTI KASIMDA

Bakan Uraloğlu, karşılıklı tanıma sürecinin hukuki, idari ve teknik boyutlarının ele alınacağını belirterek Türkiye’de ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla Ulusal Çalışma Grubu oluşturulacağını açıkladı.

Avrupa Komisyonu ile teknik görüşmelerin de başlayacağını belirten Uraloğlu, “Avrupa Komisyonu ile ilk teknik toplantımızı kasım ayı içerisinde gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, toplantıda karşılıklı tanıma sürecinin kapsamının, izlenecek yöntemin ve teknik çalışma alanlarının değerlendirileceğini belirterek Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin dijital boyutunun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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